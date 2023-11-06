محافظ بورسعيد: استمرار العمل في إنشاء مجمع الصناعات الثالث للشباب

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، تواصل أعمال إنشاء مجمع الصناعات الثالث «٣ يوليو» بجنوب بورسعيد، وذلك ضمن النهضة الاقتصادية والصناعية التي تشهدها أرض بورسعيد مؤخرًا.

استمرار العمل في إنشاء مجمع الصناعات الثالث للشباب بالمنطقة الصناعية

وأشار المحافظ، إلى أن مجمع الصناعات الثالث «٣ يوليو» بجنوب بورسعيد، يضم 4 مجمعات صناعية تشمل عدد من الأنشطة ومنها (مواد غذائية وغزل ونسيج وملابس جاهزة وبتروكيماويات وأنشطة هندسية) وذلك بإجمالي عدد ٧٢ مصنع بحد أقصى طبقا لمساحة المصنع الواحد حيث تم تصميم المصانع بمساحات مختلفة وهي (180 - 360 - 540 - 720 - 900 - 1080 - 1260 - 1440 - 1620 -1725) لشباب المستثمرين بما يتناسب مع الأنشطة التي تقدمها المصانع.

ووجه محافظ بورسعيد، بالإسراع في معدلات العمل لسرعة افتتاح وتشغيل مجمع الصناعات الثالث والذي يوفر الآلاف من فرص العمل لأبناء بورسعيد.

وفي شأن آخر أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، استكمال أعمال تطوير حديقة الكروان بمنطقة أرض الجبل وشارع دمشق بحي الزهور، لتصبح لمسة جمالية وحضارية جديدة تزين حي الزهور، لخدمة أهالي الحي وزيادة الشكل الجمالي والحضاري، خاصة في ظل التطورات التي يشهدها حي الزهور مؤخرا.

يأتي ذلك ضمن خطة المحافظة لتطوير الحدائق وتفعيل مبادرة "حدائق بلا أسوار"، والتي ساهمت بشكل كبير في إحداث واجهة حضارية ولمسة جمالية، فأصبحت الحدائق منتديات ترفيهية وثقافية للمواطنين.

وأوضح المحافظ، أن أعمال التطوير تشمل إزالة الأسوار وإعادة تقسيم الأحواض لإضافة نباتات وأشجار وزيادة المسطحات الخضراء داخل الحديقة، وإعادة تنظيمها، وصيانة أعمدة الإضاءة العامة ورفع كفاءتها وزيادة عددها، كما سيتم تطوير البرجولات وتنميطها بشكل حضاري وجمالي وعمل لاند سكيب جديد وإعادة هيكلة ورسم النجيل، مع الاهتمام بتوفير نظام لمتابعة النظافة والأمن بالحديقة، للحفاظ على ما يجري من تطوير.

جانب من الحدث

جانب من الحدث

جانب من الحدث