الإثنين 06 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ بورسعيد: استمرار العمل في إنشاء مجمع الصناعات الثالث للشباب

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، تواصل أعمال إنشاء مجمع الصناعات الثالث «٣ يوليو» بجنوب بورسعيد، وذلك ضمن النهضة الاقتصادية والصناعية التي تشهدها أرض بورسعيد مؤخرًا.

 

استمرار العمل في إنشاء مجمع الصناعات الثالث للشباب بالمنطقة الصناعية

وأشار المحافظ، إلى أن مجمع الصناعات الثالث «٣ يوليو» بجنوب بورسعيد، يضم 4 مجمعات صناعية تشمل عدد من الأنشطة ومنها (مواد غذائية وغزل ونسيج وملابس جاهزة وبتروكيماويات وأنشطة هندسية) وذلك بإجمالي عدد ٧٢ مصنع بحد أقصى طبقا لمساحة المصنع الواحد حيث تم تصميم المصانع بمساحات مختلفة وهي (180 - 360 - 540 - 720 - 900 - 1080 - 1260 - 1440 - 1620 -1725) لشباب المستثمرين بما يتناسب مع الأنشطة التي تقدمها المصانع.

 

ووجه محافظ بورسعيد، بالإسراع في معدلات العمل لسرعة افتتاح وتشغيل مجمع الصناعات الثالث والذي يوفر الآلاف من فرص العمل لأبناء بورسعيد.

 

وفي شأن آخر أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، استكمال أعمال تطوير حديقة الكروان بمنطقة أرض الجبل وشارع دمشق بحي الزهور، لتصبح لمسة جمالية وحضارية جديدة تزين حي الزهور، لخدمة أهالي الحي وزيادة الشكل الجمالي والحضاري، خاصة في ظل التطورات التي يشهدها حي الزهور مؤخرا.

 

يأتي ذلك ضمن خطة المحافظة لتطوير الحدائق وتفعيل مبادرة "حدائق بلا أسوار"، والتي ساهمت بشكل كبير في إحداث واجهة حضارية ولمسة جمالية، فأصبحت الحدائق منتديات ترفيهية وثقافية للمواطنين.

 

وأوضح المحافظ، أن أعمال التطوير تشمل إزالة الأسوار وإعادة تقسيم الأحواض لإضافة نباتات وأشجار وزيادة المسطحات الخضراء داخل الحديقة، وإعادة تنظيمها، وصيانة أعمدة الإضاءة العامة ورفع كفاءتها وزيادة عددها، كما سيتم تطوير البرجولات وتنميطها بشكل حضاري وجمالي وعمل لاند سكيب جديد وإعادة هيكلة ورسم النجيل، مع الاهتمام بتوفير نظام لمتابعة النظافة والأمن بالحديقة، للحفاظ على ما يجري من تطوير.

جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جنوب بورسعيد مجمع الصناعات تطوير حديقة الكروان تطوير الحدائق حي الزهور

مواد متعلقة

محافظ بورسعيد: استكمال أعمال تطوير حديقة الكروان بحي الزهور (صور)

تصدير 23000 طن ملح وصودا كاوية وتفريغ رخام بموانئ المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

محافظ بورسعيد: استمرار أعمال تطوير ورفع كفاءة شارع الحرية ببورفؤاد

محافظ بورسعيد يهدى مصابى غزة باقة ورد.. ويوجه بتقديم أقصى رعاية لهم

بدء أعمال تركيب محدد الارتفاع فى مدخل الحزام الآمن بطريق "بورسعيد ـ المنزلة"

الغضبان يتابع سير أعمال إنشاء مجمع الصناعات المغذية جنوب بورسعيد

محافظ بورسعيد يوجه بعدم إضاءة الأعمدة الكهربائية نهارًا وترشيد الاستهلاك

"تموين بورسعيد" يشن حملة لمتابعة إجراءات تعديل أسعار الوقود

الأكثر قراءة

اجتماع عاجل بـ"تعليم النواب" لبحث أزمة المستبعدين من مسابقة تعيين 30 ألف معلم

أحمد فتوح في الأهلي.. سيناريوهات "المارد الأحمر" لحسم صفقة ظهير الزمالك

الأونروا لـ"الدستور": حجم التدمير كبير فى غزة والقطاع فى حاجة للمساعدات

اتخانقوا في الفرح.. ضبط طالب أنهى حياة زميله بسلاح أبيض في أسوان

مقتل مزارع وإصابة طالبة في مشاجرة بسوهاج

مزقاه ب 20 طعنة.. استمرار حبس سيدة وابنتها قتلا بائع في كرداسة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

صنع فى مصر... ولسّه كتير

جلال حمام

والاستثمارات طوق النجاة

علي سعدة

السير على خطى ثابتة رغم الصعاب

لواء. محسن الفحام

الاقتصاد المصرى ومواجهة التحديات

منى رجب

مصر تقف شامخة على كل المستويات.. دعمًا للقضية الفلسطينية

محمود خليل

اعتداء على «الحجر الأسود»

وائل لطفي

احتمالات مفتوحة

ماجد حبته

ألم نقل إنهم ليسوا بشرًا؟

صور

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

محطة تل أبيب

المزيد

أكثر من ربع قادة حماس يختبئون في الشرق الأوسط.. أين هم؟

الخارجية: المطالبة بإلقاء قنبلة نووية على غزة دليل انحراف وتطرف صناع القرار بالحكومة الإسرائيلية

زعيم المعارضة الإسرائيلية: إسرائيل ليست مكانا آمنا وليست دولة أخلاقية