"الأونروا": المساعدات الغذائية التي وصلت إلى مراكز الإيواء ستنفد خلال 5 أيام

أعلن المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في غزة، إن 5 مدارس تابعة للوكالة تعرضت للقصف، وأكثر من 80 موظفًا قُتلوا في العدوان الإسرائيلي على القطاع، والمستمر لـ31 يومًا حتى الآن.

وبحسب ما نشرته وسائل إعلام فلسطينية، أشار متحدث "أونروا" إلى نزوح أكثر من مليون شخص داخل غزة، منهم 700 ألف في مراكز الإيواء التابعة للوكالة.

المساعدات الغذائية ستنفد خلال 5 أيام

وحذر من أن المساعدات الغذائية التي وصلت إلى مراكز الإيواء ستنفد خلال 5 أيام على الأكثر، منوهًا بأن الوقود سينفد تمامًا خلال فترة وجيزة والوضع سيكون أكثر من كارثي.

ونوه أن النازحين فرّوا إلى مراكز الإيواء، وما يصل من مساعدات نقطة في بحر الاحتياجات الأساسية.

رئيس الوزراء الفلسطيني أحيي الدول التي سحبت سفرائها من إسرائيل

وفي وقت سابق، توجه رئيس الوزراء الفلسطيني محمد إشتية، بتحية لكل شعوب العالم التي خرجت في شوارع المدن المختلفة، وهتفوا: عاشت فلسطين ويسقط الاحتلال.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، صباح الاثنين: أحيي الدول التي سحبت سفراءها من إسرائيل، وأدعو باقي الدول لرفع صوتها وبدء إجراءاتها ضد القتل الجماعي والتهجير القسري والحصار الذي يحرم الإنسان من لقمة العيش ونقطة المياه.

ونوه “ اشتيه” إلى أن الأسرى يتعرضون لأبشع أنواع التنكيل في سجون الاحتلال»، داعيًا الصليب الأحمر للوقوف عند مسؤولياته، وذكر أن الحكومة الإسرائيلية أعلنت أمس الأول، أنها قررت اقتطاع أموال جديدة من الأموال المستحقة للسلطة الفلسطينية، بحجة أنها تمول غزة بـ140 مليون دولار شهريًا.

وحذر من أن هذا القرار سياسي يهدف لفصل غزة عن الضفة، معقبًا لن نسمح بذلك، فغزة جزء لا يتجزأ من نسيجنا الوطني ومكون لا ينفصل عن فلسطين، وقال لقد التزمنا بمسئولياتنا في غزة لمدة 30 عامًا وسوف نستمر، تلك أموال شعبنا ونستمر بالمطالبة بها بأكملها للحصول عليها، هناك تدخل دولي في هذا الأمر ونأمل أن يأتي بالنتيجة المرجوة في الأيام المقبلة.

كتائب القسام تدمير دبابة وأربع آليات للقوات الإسرائيلية

وفي سياق آخر، أعلنت كتائب "القسام" الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الإثنين، تدمير دبابة وأربع آليات للقوات الإسرائيلية المتوغلة في شمال غزة.

وقالت "القسام"، في منشور أورده "المركز الفلسطيني للإعلام" عبر منصة "إكس": "دمرنا أربع آليات صهيونية على مشارف مخيم الشاطئ وحي الشيخ رضوان بقذائف الياسين 105 منذ فجر اليوم، وأشارت إلى "تدمير دبابة للاحتلال متوغلة جنوب تل الهوى بقذيفة "الياسين 105".