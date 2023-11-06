تفاصيل طرح 6991 قطعة أرض إسكان أكثر تميزاً بالقاهرة الجديدة

يرصد “الدستور” التفاصيل الكاملة للقرعة التكملية لقطع أراضي الإسكان الأكثر تميزاً بالقاهرة الجديدة بإجمالي 6991 قطعة أرض.

وأعلن جهاز القاهرة الجديدة برئاسة المهندس عبد الروؤف حامد الغيطي رئيس الجهاز، أن يتضمن الطرح بمنطقة جنوب طريق السويس على شارع التسعين الشمالى طرح 894 قطعة أرض مساحتها تتراوح مابين 388 متر مربع إلى 600 متر مربع، يليها طرح 35 قطعة أرض إسكان متميز وقد تصل مساحتها من 601 متر مربع إلى 804 متر مربع.

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تفاصيل الاشتراطات البنائية لمشروعات الأرضي السكنية الأكثر تميزاً.

وأوضح المهندس عبد الرؤوف الغيطي، أنه وفقاً لاشتراطات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، يجب أن لا تزيد نسبة البناء عن 50% للدور الأرضي، وعدد الأدوار يصل إلى دور وأرض و3 أدوار متكررة. أما بالنسبة للردود الأمامية والجانبية، فتصل مساحتها إلى 3 متر، والخلفية 3 متر أيضاً.

وأفاد رئيس جهاز القاهرة الجديدة، بأنه سيتم توفير عدد من قطع الأراضي السكنية المميزة بمسلسل 3 في المنطقة المحصورة بمساحة 1000 فدان، حيث يصل عدد الأراضي في مسلسل 3 إلى نحو 262 قطعة أرض، وتتراوح مساحتها بين 406 متر مربع إلى 600 متر مربع. كما يشمل مسلسل 4 طرح 13 قطعة أرض، وتتراوح مساحتها بين 601 متر مربع إلى 787 متر مربع.

وأكمل رئيس جهاز القاهرة الجديدة، تفاصيل طرح الأراضي السكنية المميزة بمسلسل 5 في منطقة قطع الأراضي 2،3،4 بمنطقة الألف فدان، حيث يشمل الطرح 799 قطعة أرض، وتتراوح مساحتها بين 375 متر مربع إلى 600 متر مربع. بينما يتضمن مسلسل 6 طرح 38 قطعة أرض، وتتراوح مساحتها بين 601 متر مربع إلى 857 متر مربع.

وأضاف أن طرح الأراضي السكنية المميزة يشمل أيضًا مشروع عمارات "الواقعة بالحي السادس محور محمد بن زايد" بمسلسل 7، حيث يصل عدد الأراضي المطروحة إلى 1130 قطعة أرض، وتتراوح مساحتها بين 570 متر مربع إلى 700 متر مربع. بينما يشمل مسلسل 8 طرح 378 قطعة أرض، وتتراوح مساحتها بين 701 متر مربع إلى 1107 متر مربع.

وأضاف رئيس جهاز مدينة القاهرة، أن طرح قطع الأراضي في الحي الثامن على محور محمد بن زايد يشمل مسلسل 9، حيث يتم طرح 1010 قطعة أرض بمساحة تتراوح بين 550 و700 متر مربع، كما يتم طرح 220 قطعة أرض في مسلسل 10 وتكون مساحتها من 701 إلى 1107 متر مربع وهي تابعة لمشروع الإسكان المتميز.

وأشار المهندس عبد الروؤف الغيطي إلى أن خريطة طرح الأراضي تشمل القرعة التكميلية لقطع الأراضي في مسلسل 11 والتي تقع في منطقة غرب الجامعات وتبلغ حوالي 691 قطعة أرض بمساحة تتراوح بين 362 و600 متر مربع، بالإضافة إلى طرح 31 قطعة أرض في مسلسل 12 وتكون مساحتها من 601 إلى 781 متر مربع.

وأفاد رئيس جهاز القاهرة الجديدة بأن تفاصيل طرح قطع أراضي الإسكان المتميز في القرعة التكميلية تشمل مسلسل 13 وتقع في الحي الخامس بالمنطقة المحصورة بين مشروع بيت الوطن، حيث سيتم طرح 800 قطعة أرض بمساحة تتراوح بين 600 و1200 متر مربع. وأوضح أن طرح مسلسل 14 في الحي الرابع بالمنطقة جوار النوادي سيشمل 700 قطعة أرض بمساحة تتراوح من 592 إلى 1232 متر مربع.