مركز المناخ بوزارة الزراعة يوجه نصائح عاجلة للمزراعين في ظل انتشار الشبورة

تمر البلاد تلك الفترة بكثافة الشبورة المائية التي تصل إلى حد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وقال الدكتور محمد فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة، إنه في ظل تداعيات ظاهرة النينو الحالية واللى أدت إلى ظهور وتشكل كثيف للشبورة المائية صباحًا على قطاعات كبيرة من شمال الجمهورية والتي ستستمر تلك الشبورة في التشكل حتى 12 نوفمبر.

وأضاف في بيان له أن مع وجود حرارة مرتفعة جعل نسبة الرطوبة النسبية صباحًا تتجاوز 95 -100 % لأكثر من 6 ساعات متصلة، وذلك يمثل بيئة مناسبة إلي مجموعة من الأمراض المحبة للرطوبة العالية في الأجواء الدافئة، ومن أبررز تلك الأمراض هو العفن الأبيض على الفاصوليا وعلى خضر الصوب خاصة الخيار، بإضافة إلي العفن الرمادي على الفراولة وعلى الطماطم وعلى خضر الصوب.

تشكل كثيف للشبورة المائية صباحًا على قطاعات كبيرة من شمال الجمهورية

وأوضح أن هناك أنواع أخرى من الأمراض ومنها اللفحة الهالية البكتيرية على الفاصوليا، تبقعات الطماطم الفطرية الانثراكنوز على النموات الحديثة للمانجوالبياض الدقيقي على محاصير كتير وبالتالي ينصح بإجراء الرش الوقائي ( او العلاجي ) لكل المحاصيل دي بالمواد الفعالة ومنها (أزوكسي ستروبين + مانكوزيب، بوسكاليد + بيراكلوستروبين تيبوكونازول + مانكوزيب، بيرازول منفرد )

ويذكر أن هيئة الأرصاد الجوية تتوقع أن تشهد المحافظات شبورة مائية صباحا تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائيه على بعض المناطق وتصل إلى حد الضباب على بعض المناطق، وفرص أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانا على مدينتى حلايب وشلاتين، حيث تحذير الهيئة العامة للأرصاد الجوية من كثافة الشبورة المائية التي تصل إلى حد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.