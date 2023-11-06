الإثنين 06 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

ورش للأطفال وأغاني من الطرب الأصيل ضمن قافلة "قصور الثقافة" بالبحيرة (صور)

ورش للأطفال وأغاني
ورش للأطفال وأغاني من الطرب الأصيل

أطلقت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، أمس الأحد، أولى فعاليات القافلة الثقافية المقامة بمحافظة البحيرة، ضمن البرنامج المنفذ بقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، الأكثر احتياجا للخدمات الثقافية، ومن المقرر أن تستمر الفعاليات بقرية السعدية لمدة يومين، وذلك بالتعاون مع مركز ومدينة المحمودية.

ورش القافلة الثقافية

شهد اليوم مجموعة متنوعة من الورش الفنية بمدرسة السعدية للتعليم الأساسي منها ورشة لتعليم الطباعة بالاستنسل تدريب حمدي الرديني، تعليم أساسيات التلوين مع المدربة إيمان طبانه، تصميم مشغولات يدوية بالخرز تدريب ضحى كافوري، إلى جانب ورشة إعادة تدوير خامات إشراف هبه القاضي ونهى مبارك، تلاها فقرة رسم على الوجه وعرض مسرح عرائس تقديم كل من حمدي الرديني، ومحمود نوار، ومها صلاح.

وضمن الفعاليات المقامة بإشراف إقليم إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، وفرع ثقافة البحيرة برئاسة محمد البسيوني، شهدت المدرسة الثانوية الفنية للبنات تنفيذ ورشة ريزن مع وائل شهاوي، وأخرى لعمل كوفيه وحقائب بالخيوط الصوف مع المدربة إيمان طبانة، بالإضافة إلى ورشة حكي عن حياة الرسول الكريم، تلاها فقرة اكتشاف مواهب إشراف وائل الشبكي.

فرقة الأنفوشي تختتم الفعاليات

واختتمت الفعاليات مع عرض فني لفرقة الأنفوشي للإيقاعات الشرقية بقيادة المايسترو عزت بسيوني، قدمت خلاله مجموعة كبيرة من الأغاني الطربية التي تعتمد على الإيقاع منها "سلم عليّ، بهية، اسمعوني، أما براوة"، وغيرها وسط تفاعل الجمهور.

أسبوع ثقافي للشباب بالشلاتين وحلايب

يشهد قصر ثقافة الشلاتين، الأربعاء المقبل، أسبوعا ثقافيا مكثفا، لشباب الشلاتين وحلايب وأبو رماد، يقام برعاية د. نيفين الكيلاني وزير الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، ضمن خطط العدالة الثقافية التي تهدف للوصول بالمنتج الثقافي والفني للمناطق الحدودية والنائية، وتستمر فعالياته حتى منتصف نوفمبر الحالي.

ويشهد الأسبوع المكثف مجموعة من الفعاليات تتنوع ما بين المحاضرات واللقاءات التوعوية والتثقيفية حول تطوير الذات والمهارات، وتنمية روح الولاء والانتماء لدى الشباب، إلى جانب الورش الفنية، وورش الأشغال اليدوية منها الطرق على النحاس، النحت، الخيامية، وتصميم العرائس، وغيرها من الورش التي تعتمد على العمل الجماعي لتحقيق مزيد من التواصل والتفاعل ويمكن من خلالها تعلم حرفة يدوية يستعين بها الشباب كمشروعات مستقبلية.

ورش للأطفال وأغاني من الطرب الأصيل
ورش للأطفال وأغاني من الطرب الأصيل

ورش للأطفال وأغاني من الطرب الأصيل
ورش للأطفال وأغاني من الطرب الأصيل
ورش للأطفال وأغاني من الطرب الأصيل
ورش للأطفال وأغاني من الطرب الأصيل
ورش للأطفال وأغاني من الطرب الأصيل
ورش للأطفال وأغاني من الطرب الأصيل
ورش للأطفال وأغاني من الطرب الأصيل
ورش للأطفال وأغاني من الطرب الأصيل
ورش للأطفال وأغاني من الطرب الأصيل
ورش للأطفال وأغاني من الطرب الأصيل

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