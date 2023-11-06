منتقدا التفكير في مستقبل غزة.. كاتب أمريكي: لابد من التركيز على التصعيد الحالي في القطاع

قال الكاتب الأمريكي دويل مكمانوس كاتب العمود في صحيفة لوس أنجلوس تايمز الأمريكية، أنه من المبكر لأوانه جدا التحدث عن مستقبل لغزة بل انه من الأفضل الآن تركيز التصعيد الحالي في غزة.

مستقبل غزة

وقال الكاتب: إنه في الأسبوع الماضي، توجه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى الشرق الأوسط لمحاولة منع حرب إسرائيل في غزة من الخروج عن نطاق السيطرة، وبدء محادثات حول ما يسميه الدبلوماسيون “اليوم التالي” – ما يحدث بعد إطلاق النار، من سيحكم غزة الممزقة؟ ومن سيحرس شوارعها المدمرة؟

وقال الكاتب: إنه ربما من غير المحتمل أن تتحول الحرب، مهما كانت وحشية خسائرها، إلى فرصة لسلام أوسع نطاقا.

وسبق قال الرئيس بايدن الشهر الماضي: “عندما تنتهي هذه الأزمة، يجب أن تكون هناك رؤية لما سيأتي بعد ذلك”. “ومن وجهة نظرنا، يجب أن يكون حل الدولتين” – وهو اتفاق تعيش بموجبه دولة فلسطينية ذات سيادة جنبًا إلى جنب مع إسرائيل، مع ضمانات أمنية لكليهما.

ونقل بلينكن هذه الرسالة إلى تل أبيب يوم الجمعة، وبدأ بمناشدة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من أجل "هدنة إنسانية" لتوصيل الغذاء والماء إلى المدنيين المحاصرين في غزة، وقال نتنياهو إنه لا يمكن أن يكون هناك توقف ما لم تطلق حماس سراح أكثر من 220 رهينة – وهي علامة على مدى صعوبة التفاوض حتى على وقف قصير لإطلاق النار.

طريقة خاطئة للتفكير

ووفقا للكاتب فإن البحث الآن عن مستقبل غزة، هو طريقة خاطئة للتفكير لأن تحقيق الاستقرار في غزة، وتشكيل حكومة جديدة، وإحياء التقدم نحو السلام الإسرائيلي الفلسطيني، سوف يستغرق سنوات، وليس أيامًا أو أشهر.

والتخطيط لما سيأتي بعد الحرب فكرة جيدة، الرؤية لمستقبل أفضل أمر ضروري، ولكن التحقق من الواقع هو في محله.

وقال: لقد أمضيت الأسبوع الماضي أتحدث مع دبلوماسيين أميركيين عملوا في محادثات السلام الإسرائيلية الفلسطينية السابقة، وكان لديهم جميعًا نصيحة مماثلة: اخفضوا توقعاتكم.

خبراء يحذرون

وحذر ديفيد ماكوفسكي من معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، الذي عمل في المحادثات الإسرائيلية الفلسطينية خلال إدارة أوباما، من أن توضيح مستقبل غزة امر مشروع ولكن ليس من الواضح بعد مدى قابليتها الاحتمالات المقترحة، وتابع: “وضع السلطة الفلسطينية الآن في غزة سيكون محكومًا عليها بالفشل”.

وقال: إذا كان هناك انتقال مؤقت للسلطة، فإن المناقشات في واشنطن وإسرائيل تركز على إقناع مجموعة من الدول العربية بتشكيل قوة لحفظ السلام في غزة، ولكن ليس من الواضح ما إذا كان أي شخص يريد هذه المهمة.