الإثنين 06 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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خلال 24 ساعة.. "القاهرة الإخبارية": 45 شهيدا في قصف إسرائيلي بوسط غزة

قصف إسرائيلي
قصف إسرائيلي

تحدثت منى عوكل، موفدة فضائية “القاهرة الإخبارية”، عن آخر تطورات العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة.

وقالت، إن القصف الإسرائيلي يستهدف عددا من المناطق وسط قطاع غزة، مما أدى إلى ارتقاء 45 شهيدا وعدد من المفقودين بقصف إسرائيلي استهدف وسط غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، بالإضافة إلى قصف جباليا ورفح وخان يونس.

استمرار انقطاع الاتصالات والإنترنت عن قطاع غزة

وتابعت "عوكل"، أن جيش الاحتلال يستهدف 450 هدفا للفصائل الفلسطينية، مشيرًا إلى استمرار انقطاع الاتصالات والإنترنت عن قطاع غزة، بجانب استهداف آبار المياه وشبكات الصرف الصحي في غزة.

ونوهت أن جيش الاحتلال يستهدف الألواح الشمسية لمستشفيات قطاع غزة، مؤكدًا أن هناك انهيارا في بعض أجزاء المستشفى الإندونيسي نتيجة القصف الإسرائيلي، مؤكدًا أن المدفعية الإسرائيلية استهدفت شرق قطاع غزة الليلة الماضية، بالإضافة إلى قصف الاحتلال لمحافظة شمال غزة بقنابل الفسفور المحرمة.

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