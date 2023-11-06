الإثنين 06 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

“القاهرة الإخبارية”: قصف إسرائيلى عنيف على مناطق بجنوب لبنان

قصف
قصف

أعلنت الوكالة اللبنانية الوطنية أن هناك قصفا مدفعيا إسرائيليا على محيط منطقتي الناقورة واللبونة جنوب لبنان، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

وادعى جيش الاحتلال، أن القوات اشتبكت مع سيارة في لبنان، يشتبه بنقلها "إرهابيين".

وأضاف جيش الاحتلال خلال تصريحاته": "ادعاءات وجود مدنيين في سيارة بلبنان يخضع للفحص والواقعة قيد المراجعة".

سقوط 3 شهداء مدنيين في ضربة إسرائيلية جنوب لبنان

فيما أعلنت وكالة الأنباء اللبنانية عن سقوط 3 شهداء مدنيين في ضربة إسرائيلية جنوب البلاد.

كما أفادت وكالة الأخبار الفرنسية بمقتل صحفي و4 من أفراد عائلته في ضربة إسرائيلية جنوب لبنان.

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