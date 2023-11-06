الإثنين 06 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الحكومة العراقية: البدء بتنفيذ مشاريع استراتيجية للطاقة مع "توتال" الفرنسية

مشاريع استراتيجية
مشاريع استراتيجية للطاقة

أعلنت وزارة النفط  العراقية ، اليوم الأحد، عن بدء تنفيذ عقود  المشاريع الاستراتيجية الأربعة مع ائتلاف بقيادة شركة "توتال إنيرجيز" الفرنسية، لاستثمار الحقول النفطية والغاز والطاقة الكهربائية النظيفة وماء البحر في محافظة البصرة 550 كم جنوبي بغداد.

المشاريع الأربعة ستقدم الدعم للاقتصاد الوطني

وقال وكيل الوزارة لشؤون الاستخراج باسم محمد خضير، خلال ترؤسه اجتماع اللجنة المشتركة لتنفيذ المشاريع الأربعة التي تضمنها العقد الموقع مع شركة توتال الفرنسية "إن المشاريع الأربعة تعتبر من المشاريع الاستراتيجية المهمة وستقدم الدعم للاقتصاد الوطني من خلال تطوير الحقول والمكامن النفطية وإستثمار الغاز وتأمين الماء للاستخدامات المكمنية فضلا عن مشروع إنتاج الطاقة الكهربائية باستخدام الطاقة الشمسية بواقع 1000 ميجاوات.

وأضاف أن الشركة المقاولة استلمت العمل لتنفيذ المشاريع وتم مناقشة خطة التطوير مع الشركة، التي تشمل تطوير حقل أرطاوي النفطي للوصول إلى الطاقة الانتاجية فيه بمستوى 210 ألف برميل يوميا والمشروع الثاني معالجة الغاز في 6 حقول نفطية هي أرطاوي ومجنون وغربي القرنة 2 والصبة واللحس والطوبة، بالإضافة الى مشروع ماء البحر الذي يعد من مشاريع دعم الضغط المكمني في الحقول النفطية بالإضافة الى مشروع التحول إلى الطاقة البديلة.

مشار كة القطاع الخاص العراقي

وذكر وكيل وزارة النفط العراقية إن هذه المشاريع ستفتح الباب واسعا أمام القطاع الخاص العراقي للمشاركة في العمل بالإضافة إلى توفير فرص عمل كبيرة للايدي العاملة.

وكان العراق قد وقع في يوليو الماضي عقدا مع ائتلاف شركات بقيادة توتال أنيرجيز الفرنسية، بقيمة 27 مليار دولار لتنفيذ 4 مشاريع في إطار مشروع الجنوب المتكامل، لتطوير الحقول النفطية والغاز والطاقة الكهربائية النظيفة ومشروع ماء البحر.

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وكانت وزارة النفط العراقية قد أعلنت ، أمس، إنجاز مشروع مد أنبوب نقل الغاز الجاف الى محطة كهرباء كركوك الغازية.

وقالت وزارة النفط العراقية  في بيان إن  الملاكات الفنية في شركة خطوط الانابيب النفطية أنجزت مشروع مد أنبوب نقل الغاز الجاف (16 عقده ) المغذي لمحطة كهرباء كركوك الغازية من حقول كورمور بطول (1050) مترا وعلى مرحلتين، مشيرا أن الأنبوب سيؤمن نقل كمية ( 100 مقمق/ يوم ) إضافي لتغذية المحطة وزيادة إنتاج الطاقة الكهربائية.

وزارة النفط العراقية ا المشاريع الاستراتيجية القطاع الخاص العراقي شركة توتال أنيرجيز الفرنسية الطاقة الكهربائية الغاز بغداد

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