دكرنس يستضيف المقاصة والتعدين يواجه الاتصالات فى الأسبوع السابع لدورى المحترفين

يحل المقاصة ضيفا على دكرنس ويستضيف النصر للتعدين فريق السكة الحديد في الثانية والنصف عصر اليوم الإثنين في الأسبوع السابع لمسابقة دوري المحترفين .

المقاصة يبحث عن الفوز الأول

في ملعب حمدينو عبد الجليل يستضيف دكرنس فريق المقاصة وكلاهما يعاني بشدة حيث يحتل دكرنس بقيادة أيمن الجمل المركز الخامس عشر برصيد سبع نقاط من انتصارين وتعادل واحد وثلاث هزائم وسجل ستة أهداف واهتزت شباكه عشر مرات وخسر أخر مبارياته أمام لافيينا بثلاثة أهداف نظيفة ويسعى للعودة للانتصارات من جديد.

في المقابل يحتل المقاصة بقيادة طارق حجاج المركز الأخير برصيد ثلاث نقاط من ثلاثة تعادلات وثلاث هزائم وسجل سبعة أهداف ودخل مرماه عشرة أهداف ويسعى لتحقيق الفوز الأول للابتعاد عن المركز الأخير.

يدير المباراة محمود رشدي ويساعده أحمد عبد الباسط ومحمد مجدي السيد ومعهم أحمد جمال شاهين حكما رابعا.

فريق المقاصة

التعدين يواجه السكة الحديد لتصحيح الأوضاع

ويحل السكة الحديد بقيادة أمير عزمي مجاهد ضيفا على النصر للتعدين بقيادة محمد شرف في مباراة تصحيح الأوضاع.

ويحتل النصر للتعدين المركز التاسع عشر برصيد أربع نقاط من فوز وتعادل وأربع هزائم وسجل خمسة أهداف ودفاعه هو الأضعف في دوري المحترفين ودخل مرماه 13 هدفا وخسر مباراته الأخيرة أمام وادي دجلة بثلاثة أهداف نظيفة.

السكة الحديد ليس أفضل حالا ويتواجد في المركز الرابع عشر برصيد سبع نقاط من فوز واحد وأربعة تعادلات وهزيمة واحدة وسجل أربعة أهداف ودخل مرماه أربعة أهداف ولم يحقق الفوز في أخر أربع مباريات ونال هزيمته الأولى في الجولة الماضية أمام أبوقير للأسمدة بهدف دون رد.

يدير المباراة أحمد ناصر ويساعده محمد أحمد حسين ومحمد خالد عيد ومعهم يحيى عبد الحميد حكما رابعا.