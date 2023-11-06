محمد فكرى لـ"الشاهد": الاحتلال حاول أن يثبت لأمريكا أنه الأقوى فانقلبت عليه

قال العميد أركان حرب محمد فكري، أحد أبطال سلاح المشاة في حرب أكتوبر، إن المقاومة الشعبية في السويس كانت جزءًا من أعمال القتال وبعض القوات كانت من الفرقة 19، وبعض القوات التي كانت متروكة في الغرب تسلحوا واشتركوا مع المقاومة الشعبية لمقاومة الدبابات.

وأضاف، خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن العدو حاول محاصرة السويس من 3 محاور الأول المعاهدة والثاني طريق السويس، وحوض الضرس، مشيرًا إلى أنه توجد تسجيلات وهم يستغيثون وابتعدوا عن مدينة السويس واتخذوا أماكن للدفاع عن أنفسهم.

وأكد أن جيش الاحتلال قاد مناورة حادة ليثبتوا لأمريكا أنهم الأقوى ولكنها انقلبت عليهم.

تفاصيل برنامج الشاهد

يقدم "الباز" في الموسم الثالث ببرنامج الشاهد شهادات جديدة على نصر أكتوبر العظيم، موثقًا في الموسم الجديد ماذا فعل رجال القوات المسلحة في حرب أكتوبر 1973، وكيف نجح الجيش المصري في استرداد الأرض؟.

ويعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.