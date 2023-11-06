الإثنين 06 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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العميد محمد فكرى يروى لـ"الشاهد" كواليس العودة بعد نصر أكتوبر 73

العميد محمد فكري
العميد محمد فكري

قال العميد أركان حرب محمد فكري، أحد أبطال سلاح المشاة في حرب أكتوبر: "بعد الاتفاق على فض الاشتباك مع العدو الإسرائيلي في 1974، بدأت الكتائب المتواجدة فوق جبل المر تتجه نحو الغرب، كتيبة خلف كتيبة، وكان الرئيس الراحل محمد أنور السادات طلب من قائد الجيش الثالث أحمد بدوي، بنزول المجندين والظباط الذين شاركوا في الحرب أجازات لمدة 24 ساعة، وذلك بعد 100 يوم متواصل في الحرب".

وأضاف "فكري" خلال لقائه ببرنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر قناة "إكسترا نيوز": "أطلقوا علينا في ذلك اليوم "قوات بدر" أثناء الحصار في منطقة الشرق، وبعد فك الحصار أبلغونا أن عناصر منا ستتجه إلى ميدان التحرير لحضور استقبال شعبي بالجماهير وباقات الورود، تكريما لجهودنا في حرب أكتوبر، وذلك تم تنفيذه بعد ذلك".

واستكمل: "أثناء عودتي من الحرب، وخاصة على طريق السويس، رفض سائق التاكسي حينها أن يأخذ مني أي مال، وكان هناك روح غير عادية من قبل المواطنين أثناء استقبالنا، وشعرت حينها أنني فوق الأرض، فالجميع كان يعلم ما قدمناه خلال فترة الحرب".

أبطال سلاح المشاة حرب اكتوبر العدو الإسرائيلي محمد أنور السادات الحرب الشاهد محمد الباز اكسترا نيوز

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