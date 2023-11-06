العميد محمد فكرى يروى لـ "الشاهد" لحظات وقف إطلاق النار على الجبهة

قال العميد أركان حرب محمد فكري، أحد أبطال سلاح المشاة في حرب أكتوبر: "يوم 22 أكتوبر، استقبلنا قرار وقف إطلاق النار على الجبهة، والذي اخترقته إسرائيل بعد ذلك، ولكن حينها استقبلنا تحذيرات من قيادات الجيش بالاستعداد دائمًا لاختراق العدو، خاصة أن إسرائيل لا تعترف بأي وقف إطلاق نار، لذا ظل الجيش المصري كما هو على أهبة الاستعداد رغم صدور القرار بشكل رسمي".

وأضاف "فكري"، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر قناة "إكسترا نيوز": "إسرائيل لم تلتزم إطلاقًا بهذا القرار، وبدأت تدريجيًا في استكمال تفعيل الثغرة، وبالفعل ثلاث فرق منهم كانوا عبروا وقت صدور قرار وقف إطلاق النار".