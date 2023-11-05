الإثنين 06 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

أستاذ بالأزهر يكشف سر تمسك اليهود بفلسطين (فيديو)

د. أحمد ربيع
د. أحمد ربيع

قال د.أحمد ربيع، العميد السابق لكلية الدعوة الإسلامية بجامعة الأزهر الشريف، إن الصراع العربي الصهيوني، فى العصر الحاضر بين حركة صهيوني علمانية اعتمدت على الدين، لأنهم رأوا أن البعد عن الدين غباء سياسي.

وأوضح العميد السابق لكلية الدعوة الإسلامية بجامعة الأزهر الشريف، خلال حلقة برنامج "مع الناس"، المذاع على فضائية الناس، اليوم الأحد: "هرتزل أعلنها وقال لو كان موسي حيا، ودعا إلى مكان آخر غير فلسطين ما كان تبعه أحد، لأنهم يرون أن فلسطين التى تفيض لبنا وعسلا". 
وأشار إلى أن المسلمين بعدوا الدين عن القضية وحولوها إلى قومية عربية، وتحولت إلى يد فى فيصل واحد فلسطيني، لافتا إلى أنه إذا أردنا القضية علينا أن نعود بها إلي أصلها قضية دينية تهم كل مسلم.

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وقال ربيع إن الصهاينة يدعون إن لهم وعودا فى أرض فلسطين، خاصة فى سفر التكوين، وفى سفر التسمية وسفر يشوع، لافتا إلى أن هذه الوعود لأنبياء الله لإبراهيم وإسحاق ويعقوب.

أوضح العميد السابق لكلية الدعوة الإسلامية بجامعة الأزهر الشريف، أن محاولة اليهود لزعم إن نبي الله إبراهيم جدهم الأكبر، وهذه مغالطة كبيرة، فنبي الله جد للعرب واليهود، لم يملك الأرض فى سفر التكوين وهذا كتابهم، وهو لم يجد قبرا لدفن زوجته، ودفع ثمنه.

واستكمل: "نبي الله إبراهيم، لم يملك قبرا يدفن فيه زوجته فكيف يملك أرض فلسطين وكيف وعد بالأرض التى لا يملكها لليهود".

كانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة "الناس" في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.


 

الدكتور أحمد ربيع كلية الدعوة الإسلامية حركة صهيوني علمانية الأزهر فلسطين الصراع العربي الصهيوني

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