100 يوم صحة تفحص المترددين على شاطئ ذوى الهمم فى دمياط

نظمت مديرية الصحة في دمياط، بقيادة الدكتور السيد عبد الجواد، يوم صحي توعوى بالتعاون مع جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة برئاسة المهندس محمد خلف الله عبد الماجد رئيس جهاز التعمير بدمياط الجديدة تحت إشراف الدكتورة رشا رشوان مدير إدارة الإعلام والتعليم والاتصال الصحي والدكتورة دينا أبو صير مدير إدارة الرعاية الأساسية والدكتورة أروى بدير منسق المبادرة ١٠٠ يوم صحة.





إنتقل فريق ١٠٠ يوم صحة من مركز مبارك بدمياط الجديدة بقيادة محمود حسن مشرف الرعاية الأساسية وتم تقديم خدمات التوعية الصحية بقيادة الدكتورة شيماء الغندور مدير التثقيف الصحي بإدارة كفر سعد عن حقوق ذوى الهمم والدعم النفسي لذويهم والتغذية السليمة كما تم عمل ندوات للأطفال عن غسيل الأيدي والنظافة الشخصية.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بأن تلك الفعالية تأتي ضمن الفعاليات التي تنفذها مديرية الصحة لإتاحة الخدمات الطبية والعلاجية على نطاق أوسع بما يحقق أكبر استفادة للمواطنين.





ومبادرة ١٠٠ يوم صحة تقدم خدمات التوعية والتثقيف الصحي عن خدمات مبادرات الصحة العامة التى تقدمها الحملة والكشف المبكر عن الأمراض المزمنة (السكرى، ارتفاع ضغط الدم، الاعتلال الكلوي) وعمل التحاليل بالمجان ودعم صحة المرأة وتشمل (التوعية بالفحص الذاتي للثدي، فحص الثدي إكلينيكيا، التوعية بالصحة الإنجابية وخدمات تنظيم الأسرة



كما يتم الكشف المبكر عن الأورام السرطانية (سرطان القولون والرئة وعنق الرحم والبروستاتا)



وكثفت إدارة صحة البيئة بمديرية الشئون الصحية بإدارة الدكتورة هناء السري مدير إدارة صحة البيئة الرقابة على أعمال صحة البيئة حيث تم المرور على 780 من المرافق الصحية العامة التي تشمل المدافن والأسواق العامة والسلخانات والمجازر ومزارع الدواجن والمواشي وأيضا أعمال النظافة العامة وتم مخاطبة الجهات المختصة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك وأيضا تم معاينة 6 شكاوى وتمت إزالة أسباب الشكوى وتم المرور على 289 من المنشآت التعليمية في بداية العام الدراسي والتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية لضمان صحة وسلامة الطلاب.