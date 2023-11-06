مواهب الجيتار بأوبرا الإسكندرية تلتقى بالإسبانى ميجيل تاراباجا فى ورشة عمل فنية

أقامت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر بالتعاون مع سفارة إسبانيا بالقاهرة ورشة عمل لعازف الجيتار ميجيل تاراباجا حضرها طلاب مركز تنمية المواهب بأوبرا الإسكندرية، تحت إشراف الدكتورة هدى حسنى، فصل الجيتار، وتدريب الدكتور أحمد عبد الرحمن.

وتضمنت الورشة استعراضا لعدد من تقنيات العزف على آلة الجيتار، كما ألقت الضوء على مراحل تطور الآلة، وأشهر من لعبها، إلى جانب التعريف بإمكانياتها ونغماتها وغيرها من الموضوعات الموسيقية.

وأشاد الحاضرون من طلاب المركز بالمعلومات التى تم طرحها خلال الورشة، مؤكدين مساهمتها فى تطوير مهاراتهم.

وأكدوا على القيمة الفنية المميزة للتواصل مع العازف الإسباني ميجيل تاراباجا، الذى قدم بعدها حفلا على مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية" ، ومن المقرر أن يقيم حفلا آخر فى الثامنة مساء الخميس 9 نوفمبر على المسرح الصغير بأوبرا القاهرة يضم مجموعة من أهم المؤلفات الإسبانية والمكسيكية لآلة الجيتار.

ورشة عمل لعازف الجيتار ميجيل تاراباجا

ورشة عمل لعازف الجيتار ميجيل تاراباجا

ورشة عمل لعازف الجيتار ميجيل تاراباجا

ورشة عمل لعازف الجيتار ميجيل تاراباجا

ورشة عمل لعازف الجيتار ميجيل تاراباجا

ورشة عمل لعازف الجيتار ميجيل تاراباجا

ورشة عمل لعازف الجيتار ميجيل تاراباجا

ورشة عمل لعازف الجيتار ميجيل تاراباجا