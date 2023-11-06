الإثنين 06 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مواهب الجيتار بأوبرا الإسكندرية تلتقى بالإسبانى ميجيل تاراباجا فى ورشة عمل فنية

ورشة عمل لعازف الجيتار
ورشة عمل لعازف الجيتار ميجيل تاراباجا

أقامت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر بالتعاون مع سفارة إسبانيا بالقاهرة ورشة عمل لعازف الجيتار ميجيل تاراباجا حضرها طلاب مركز تنمية المواهب بأوبرا الإسكندرية، تحت إشراف الدكتورة هدى حسنى، فصل الجيتار، وتدريب الدكتور أحمد عبد الرحمن.  

وتضمنت الورشة استعراضا لعدد من تقنيات العزف على آلة الجيتار، كما ألقت الضوء على مراحل تطور الآلة، وأشهر من لعبها، إلى جانب التعريف بإمكانياتها ونغماتها وغيرها من الموضوعات الموسيقية.

وأشاد الحاضرون من طلاب المركز بالمعلومات التى تم طرحها خلال الورشة، مؤكدين مساهمتها فى تطوير مهاراتهم.

وأكدوا على القيمة الفنية المميزة للتواصل مع العازف الإسباني ميجيل تاراباجا، الذى قدم بعدها حفلا على مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية" ، ومن المقرر أن يقيم حفلا آخر فى الثامنة مساء الخميس 9 نوفمبر على المسرح الصغير بأوبرا القاهرة يضم مجموعة من أهم المؤلفات الإسبانية والمكسيكية لآلة الجيتار.

ورشة عمل لعازف الجيتار ميجيل تاراباجا

ورشة عمل لعازف الجيتار ميجيل تاراباجا
ورشة عمل لعازف الجيتار ميجيل تاراباجا
ورشة عمل لعازف الجيتار ميجيل تاراباجا
ورشة عمل لعازف الجيتار ميجيل تاراباجا
ورشة عمل لعازف الجيتار ميجيل تاراباجا
ورشة عمل لعازف الجيتار ميجيل تاراباجا
ورشة عمل لعازف الجيتار ميجيل تاراباجا
ورشة عمل لعازف الجيتار ميجيل تاراباجا
ورشة عمل لعازف الجيتار ميجيل تاراباجا
ورشة عمل لعازف الجيتار ميجيل تاراباجا
ورشة عمل لعازف الجيتار ميجيل تاراباجا
ورشة عمل لعازف الجيتار ميجيل تاراباجا
ورشة عمل لعازف الجيتار ميجيل تاراباجا
ورشة عمل لعازف الجيتار ميجيل تاراباجا
ورشة عمل لعازف الجيتار ميجيل تاراباجا
ورشة عمل لعازف الجيتار ميجيل تاراباجا
الأوبرا دار الأوبرا المصرية خالد داغر ميجيل تاراباجا مركز تنمية المواهب باوبرا الاسكندرية مركز تنمية المواهب

مواد متعلقة

عرض فيلم "مقاهى وأزمنة" بمركز الثقافة السينمائية الأربعاء

وفاء عامر عن "أولاد الحاج متولى": لا علاقة له بعائلة الحاج متولى

جمعية المؤلفين ترفض أي استغلال لنشيد بلادي بلادي

فريق "كتف قانونى" يتبرع لصالح الهلال الأحمر دعمًا لفلسطين

أوركسترا "تشايكوفسكي" الروسية تجري البروفة النهائية قبل الحفلات الموسيقية على مسارح الأوبرا

تضامنًا مع فلسطين.. طارق الشيخ يطرح "لما النفس تهون على النفس" (فيديو)

تفاصيل تصوير حلقة على الحجار ببرنامج SOLD OUT عبر WATCH IT

القائمة الكاملة لمسلسلات شهر رمضان 2024

الأكثر قراءة

عاجل.. قوات فاجنر تعود للقتال فى أوكرانيا رسميا

الخارجية: المطالبة بإلقاء قنبلة نووية على غزة دليل انحراف وتطرف صناع القرار بالحكومة الإسرائيلية

الزمالك يستقر على إقالة أوسوريو: مَن يقود الفريق أمام بيراميدز؟

ارتفاع عدد قتلى جيش الاحتلال على جبهتى غزة ولبنان

عمرو موسى يدعو لإبلاغ الأمم المتحدة ومجلس الأمن بـ"تصريح إسرائيل النووى"

عاجل.. 4 شهداء بينهم 3 أطفال فى غارة إسرائيلية استهدفت سيارة فى لبنان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

اعتداء على «الحجر الأسود»

وائل لطفي

احتمالات مفتوحة

ماجد حبته

ألم نقل إنهم ليسوا بشرًا؟

محمد رفعت

هنا مصر.. قلب العروبة النابض!

لواء.حمدى البطران

مصر عطاء لا ينقطع لفلسطين

سارة الشلقاني

التهديد النووى.. نيران إلياهو الصديقة

جلال حمام

اقتصاد يواجه التحديات

مؤمن المحمدي

الإبداع والواقع

صور

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية: المطالبة بإلقاء قنبلة نووية على غزة دليل انحراف وتطرف صناع القرار بالحكومة الإسرائيلية

زعيم المعارضة الإسرائيلية: إسرائيل ليست مكانا آمنا وليست دولة أخلاقية

نتنياهو: لن يكون هناك وقف لإطلاق النار دون عودة المحتجزين لدى حماس