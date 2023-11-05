الأحد 05 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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فصائل عراقية: استهدفنا قاعدة "عين الأسد" بقذائف الهاون بعد مغادرة بلينكن

قاعدة عين الأسد
قاعدة عين الأسد

أعلنت فصائل عراقية، عن استهداف قاعدة "عين الأسد"، بقذائف الهاون بعد مغادرة وزير الخارجية الأمريكية "أنتوني بلينكن"، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

بلينكن يرتدي درعًا واقيًا خلال زيارته الخاطفة لبغداد 

وارتدى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، درعًا واقية خلال زيارته الخاطفة لبغداد، مساء اليوم الأحد، وفقًا لقناة "القاهرة الإخبارية".

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن الهجمات على العسكريين الأمريكيين أمر يتعلق بسيادة العراق.

وأضاف، خلال مؤتمر صحفي نقلته قناة القاهرة الإخبارية: "لا توجد دولة ترحب بأن يكون فيها ميليشيات تنخرط في أنشطة عنيفة، هذا ضد مصالح العراق، وضد مصالحنا".

بلينكن العراق فصائل عراقية استهداف قاعدة عين الأسد قاعدة عين الأسد

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