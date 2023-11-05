الأحد 05 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"الشهاوى": الرئيس السيسى يعزز القدرة العسكرية للقوات المسلحة ويشيد بالأكاديميات العسكرية

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أكد اللواء أركان حرب محمد الشهاوي، مستشار كلية القادة والأركان، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يولي اهتماما كبيرا بتعزيز القدرة العسكرية للقوات المسلحة، وذلك من خلال تنويع مصادر التسليح وتطوير التصنيع العسكري والاكتفاء الذاتي من الأسلحة والذخائر والمعدات.

وقال الشهاوي في مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي في برنامجها "في المساء مع قصواء"، المُذاع على قناة "CBC"، إن الرئيس السيسي اجتمع مؤخرا مع قائد القيادة الاستراتيجية والمشرف على التصنيع العسكري، وهو ما يعكس الاهتمام بالملف العسكري والتعاون مع الدول الصديقة والشريكة في هذا المجال.

وأشار الشهاوي إلى أن القوات المسلحة تضع الفرد المقاتل في مقدمة أولوياتها، وتهتم بتأهيله وتدريبه وتعليمه في أفضل المنشآت التعليمية العسكرية، مثل الأكاديمية العسكرية وكلية القادة والأركان والأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، التي تعد مصانع للأبطال والقادة والخبراء.

وأضاف أن الاجتماع يؤكد أيضا تطوير عملية التعليم الإلكتروني والربط الرقمي الإلكتروني بين الكليات العسكرية، وتحديث التعليم والتكتيكات والأساليب التي تتم بها المهام العسكرية.

الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي الاسلحة قصواء الخلالي في المساء مع قصواء الأكاديمية العسكرية

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