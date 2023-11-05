جهاز الزمالك يقرر تعديل موعد تدريب الفريق استعدادًا لبيراميدز

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك تعديل موعد تدريب الأبيض غدًا الاثنين، استعدادًا لمواجهة بيراميدز المقبلة في نصف نهائي كأس مصر.

واستقر الجهاز الفني على خوض الفريق للتدريب في الثالثة عصرًا على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بدلا من إقامته في التاسعة صباحا.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة بيراميدز في نصف نهائي كأس مصر، المقرر لها يوم الأربعاء المُقبل باستاد القاهرة الدولي.

كان مجلس إدارة الزمالك قرر، اليوم، تعيين معتمد جمال مدربا عاما وقائما بأعمال المدير الفني عقب توجيه الشكر للكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني ومساعده فريدي هيرناندو ومدحت عبد الهادي المدرب العام.

إيقاف الثلاثي فتوح والزناري وصبحي أبرز قرارات مجلس إدارة الزمالك

وأعلن مجلس إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب في بيان رسمي عن نتائج اجتماعه العاجل الذي عقد مساء اليوم في مقر النادي.

وجاء البيان كالتالي

اعلاء للقيم والثوابت الرياضية التي تمثل فلسفة واستراتيجية ثابتة للنادي ولن يتحول عنها لاي سبب

وفي ضوء ماثبت بمذكرة الكابتن عبد الواحد السيد مدير الكرة للفريق الأول ان اللاعبين

أحمد فتوح

محمد صبحي

مصطفى الزناري

قد ارتكبوا مخالفات وتجاوزات تستوجب التعامل معهم بطريقة حاسمة

قرر المجلس إيقاف اللاعبين أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزناري وإحالتهم للتحقيق العاجل وعرض نتيجة التحقيق على المجلس طبقا للوائح الفيفا

عرض أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزناري للبيع

توجيه الشكر إلى اوسوريو ومساعده وكابتن مدحت عبد الهادي

تعيين كابتن معتمد جمال مدرب عام

وقائم بأعمال المدير الفني لحين إعادة تشكيل الجهاز.

منتخب الشباب يضم رباعي الزمالك استعدادا لبطولة شمال إفريقيا

وأعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب تحت 20 عاما بقيادة وائل رياض عن قائمة الفراعنة استعدادا لبطولة شمال إفريقيا المقرر إقامتها في تونس خلال الفترة من 11 نوفمبر حتى 22 من الشهر ذاته.

وشهدت القائمة تواجد 4 لاعبين من الزمالك وهم؛

-حسن أبو المعاطي "ظهير أيسر" مواليد 2005.

- يوسف أحمد حسن "لاعب وسط" مواليد 2005.

- محمد السيد "لاعب وسط" مواليد 2006.

- كريم حامد "جناح هجومي" مواليد 2005.

ومن المقرر أن يطلق معسكر المنتخب الوطني غدا الإثنين استعدادا للمشاركة في البطولة.