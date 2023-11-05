الأحد 05 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مراسل القاهرة الإخبارية يكشف موعد دخول القافلة الثانية للتحالف الوطنى إلى غزة

مساعدات
مساعدات

قال مصطفى عبدالفتاح، مراسل قناة القاهرة الإخبارية، إنه وصل قبل ساعتين 24 شاحنة تتبع للمساعدات التي تنطلق من الأراضي المصرية، إلى معبر رفح تمهيدًا لإرسالها للفلسطينيين في قطاع غزة. 

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لقناة القاهرة الإخبارية، إن التحالف الوطني واصل تقديم مزيد من القوافل، ووصلت قبل دقائق دفعة جديدة من المساعدات، انطلقت من العاصمة مساء أمس، وفي انتظار الدفعة الثالثة.

وأوضح أنه من المنتظر أن يتم إنهاء إجراءات دخول الدفعة الجديدة من القافلة الثانية للتحالف الوطني صباح الغد، على أن تدخل الأراضي الفلسطينية بعد انتهاء كافة الإجراءات، بالتنسيق بين الجانبين المصري والفلسطيني، والجهات والأطراف المعنية التي تساعد وتسهل عمليات الدخول من الأمم المتحدة أو المنظمات الإغاثية التي تعمل على إيصال المساعدات.

القاهرة الإخبارية غزة التحالف الوطني الدفعة الجديدة من القافلة الثانية للتحالف الوطني

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