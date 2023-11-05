عرض فيلم "مقاهى وأزمنة" بمركز الثقافة السينمائية الأربعاء

يقيم مركز الثقافة السيمائية، التابع للمركز القومي للسينما الأربعاء عرضًا سينمائيًا يعرض خلاله فيلم "مقاهي وأزمنة" للمخرج الراحل سميح منسي الذي رحل عن عالمنا يناير الماضى.

الفيلم ينتمي إلي نوعية الأفلام التسجيلية الطويلة ويتناول المقهي الشعبي والمقاهي الخاصة بالمثقفين، والتي كانت تعد مكانا تلاقي وارتباطا ثقافيا واجتماعيا بين المفكرين والأدباء وكيف ارتبطت بالحركات الثورية.

وللمخرج سميح منسي بصماته المهمة التي وضعها بالسينما التسجيلية والروائية من خلال مشواره الفني الحافل، ومن أهم أعماله فيلم "للذاكرة وقائع، وفيلم أوان البحر، وفيلم نازلين التحرير، وفيلم واحد كابتشينو"، وكان آخر أفلامه التسجيلية فيلم "سيرة البطل الشعبي" من إنتاج المركز القومي للسينما.

يشرف علي اللقاء الكاتبة أمل عبدالمجيد مدير عام مركزالثقافة السينمائية ٣٦ ش شريف.