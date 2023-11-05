هشام عبدالحكم: مؤتمر توطين الصناعة يستعرض تطبيقات طب الأسنان المحلية

قال الدكتور هشام عبدالحكم، أمين عام المؤتمر الأول لتوطين الصناعة، إنه في إطار جهود الدولة لتعزيز الإنتاج القومي وتوطين الصناعة، ينظم المؤتمر يوم 11 نوفمبر المقبل بالتعاون مع وزارتي التعليم العالي والصناعة، والذي يهدف إلى عرض الأبحاث والتطبيقات المحلية في مجال طب الأسنان والتي تسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية وتخفيض التكاليف.

وأوضح عبدالحكم، أمين عام المؤتمر، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" على قناة "صدى البلد": "المؤتمر يسعى إلى تقديم الحلول العلمية والتكنولوجية للمشاكل التي تواجه قطاع طب الأسنان في مصر، والتي تتعلق بالمواد والأجهزة والتقنيات المستخدمة في العلاج والتجميل".

وأضاف: "المؤتمر سيشهد مشاركة نخبة من العلماء والباحثين والمتخصصين في هذا المجال من داخل وخارج مصر"، وأشار أمين عام المؤتمر إلى أن المؤتمر سيتضمن عدة جلسات علمية وورش عمل ومعارض توعوية وترويجية للمنتجات والخدمات المحلية في مجال طب الأسنان.

وواصل: "المؤتمر يمثل فرصة لتبادل الخبرات والتعاون بين الجامعات والمعاهد والمراكز البحثية والشركات والمصانع المحلية والدولية في هذا المجال"، مؤكدًا أنه يسعى إلى تحقيق رؤية مصر 2030 في تحويل مصر إلى مركز إقليمي ودولي للابتكار والتميز في مجال طب الأسنان.