جيش الاحتلال: مستعدون لأى سيناريوهات وعلى كل الجبهات

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنهم مستعدون لأي سيناريوهات وعلى كل الجبهات، وفقًا لقناة القاهرة الإخبارية.

وفي وقت سابق، أعلن جيش الاحتلال، مقتل إسرائيلي في هجوم على الحدود الشمالية، كما أعلن أنه قصف 50 هدفًا في غزة، خلال الـ12 ساعة الأخيرة، وفقًا لقناة القاهرة الإخبارية.

من ناحية أخرى، أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، أنه فقد الاتصال بكل فرقه العاملة في غزة، بعد انقطاع كامل لجميع خدمات الاتصالات والإنترنت مع قطاع غزة.

كانت مراسلة "القاهرة الإخبارية" أكدت أن شركة اتصالات فلسطينية أعلنت عن انقطاع كامل لكل خدمات الاتصالات والإنترنت مع قطاع غزة، حسبما أفادت في نبأ عاجل.