حدث غريب في الكعبة.. جن داخل الحرم المكي (فيديوجراف)

تداول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لفتاة عشرينية داخل الحرم المكي، والذي أثار جدلا واسعا خاصة وأن الفتاة ظهرت في حالة سيئة للغاية وهي منهارة من الصراخ حتى أن المتواجدين تأكدوا أنه بداخلها جن وهو ما تسبب لها في تلك الحالة، إلى أن وصل أحد الشباب المصريين والذي ساعدها من خلال تلاوة بعض آيات القرآن على رأسها حتى وصلت لحالة من الهدوء وسط حضور العديد من الحجاج داخل الحرم المكي.

وفي الفيديوجراف التالي نستعرض لكم تفاصيل الحدث الغريب الذي حدث لفتاة أمام الكعبة داخل الحرم المكي.