بفيديو مؤثر لقصف منزل بغزة.. فيفي عبده: "يارب رحمتك بفلسطين وأهلها"

أعربت الفنانة فيفي عبده عن حزنها الشديد لما يحدث بقطاع غزة بعد انتشار فيديو لأحد المنازل التي قصفت من قبل الكيان الصهيوني، واستغاثة المصابين من أسفل ركام المنزل.

وشاركت فيفي الفيديو عبر حسابها الرسمي على انستجرام، مصحوبًا بتعليق قالت فيه: “لا حول ولا قوة الا بالله، يا رب رحمتك لفلسطين وأهلها”.

https://www.instagram.com/reel/CzRiryir5xP/?igshid=MzRlODBiNWFlZA

وشهدت مدينة غزة انفجارات عنيفة وقصف غير مسبوق من قبل الطائرات والبوارج الحربية الإسرائيلية، ما أسفر عن مقتل وإصابة عشرات المواطنين، فيما تم قطع الاتصالات وخدمات الإنترنت عن قطاع غزة.

وذكرت وكالة "وفا" الفلسطينية أن الغارات الإسرائيلية العنيفة وغير مسبوقة أسفرت عن سقوط العديد من القتلى، بينهم أطفال ونساء، وإصابة العشرات من الفلسطينيين وتدمير العديد من المباني والمنازل المأهولة.

واستهدفت الغارات محيط مستشفيات غزة وحي الزيتون والصبرة والرمال والرمال الجنوبي والشاطىء والسفينة والمشتل ومجمع أنصار والشيخ عجلين وتل الهوى وأحياء ومناطق أخرى بمدينة غزة ومحيطها.