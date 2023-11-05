بلينكن: لا نسعى إلى مواجهة مع إيران

قال أنتوني بلينكن، وزير الخارجية الأمريكية،: "إننا لانسعى إلى مواجهة مع إيران".

وعن موقف بلاده من وقف إطلاق النار في غزة، أضاف خلال مؤتمر صحفي عرضته قناة القاهرة الإخبارية، أن الكل يرحب بالهدن الإنسانية، ولكن هناك وجهات نظر مختلفة بشأن وقف إطلاق النار.

وتابع: "الهدن الإنسانية تعزز ما نريد تحقيقه، بما في ذلك تحرير الرهائن وإيصال المساعدات، نحن منخرطون على العمل للتوصل إلى تنفيذ هدنات إنسانية".

وواصل بلينكن: "علينا توصيل هذه الشاحنات بطريقة مستدامة، والهدن تساعد على ذلك وتمكن وصول المساعدات إلى المحتاجين".