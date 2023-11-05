الأحد 05 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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باحث شئون إسرائيلية يكشف سر عدم اهتمام نتنياهو بالمحتجزين فى غزة وعلاقتهم بالانتخابات

نتنياهو
نتنياهو

قال سامر السنجلاوي باحث الشئون الإسرائيلية، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته لديهما رغبة في الانتقام من الشعب الفلسطيني.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لقناة "القاهرة الإخبارية"، إن تكرار عبارة أنها حرب لا بد منها، ومحاولة تصوير أنها فرضت عليهم مجرد بروباجندا، وأي شخص مسئول وعاقل، عليه أن يتجه للسلام لا للحرب.

ولفت إلى أن إسرائيل جربت كل الوسائل العسكرية وكل الحروب الممكنة في جنوب لبنان، وفي غزة، هذه الحرب رقم 15 ضد قطاع جغرافي صغير.

وأوضح أن نتنياهو تم تجربته تحت ضغط جماهيري كبير، وهو لم يأبه لمئات آلاف الإسرائيليين الذين كانوا ينزلون للشوارع يوميًا قبل 7 أكتوبر، وكشف أن تظاهرات عائلات المحتجزين الإسرائيليين في غزة لن ترجف له جفن، فالمحتجزون من أبناء الكيبوتسات، ليست قاعدته الانتخابية.

وأكد أن أحداث 7 أكتوبر أطاحت بنتنياهو سياسيا، لكنه يري تأجيل التنفيذ، وكلما طالت الحرب تأجل حكم الإعدام سياسيًا.

أما بالنسبة لتصريح وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو بالتهديد بإلقاء قنبلة نووية، ليس غريبًا، فهم بالفعل أسقطوا على غزة قنابل حجمها يفوق حجم قنبلة هيروشيما. 

القاهرة الإخبارية نتنياهو الانتقام الشعب الفلسطيني ضغط جماهيري المحتجزين الإسرائيليين غزة

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