الأحد 05 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

خامنئى يلتقى إسماعيل هنية فى طهران

جريدة الدستور

استقبل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، في طهران، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".

ونقلت الوكالة عن عثمان حمدان، ممثل حركة حماس في لبنان، قوله إن هنية سافر إلى العاصمة الإيرانية منذ بضعة أيام لإجراء محادثات.

ولم تنشر وسائل الإعلام الإيرانية تقارير عن الاجتماع، ويبدو أنه تم إبقاء الزيارة سرية، ولم يتضح توقيت وصول هنية إلى طهران.

وتبادل وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان الآراء بصفة دورية مع هنية بشأن الحرب بين إسرائيل وغزة، في الأسابيع القليلة الماضية.

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