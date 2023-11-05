قصف غزة بالسلاح النووى.. سمير فرج ينتقد تصريحات الوزير الإسرائيلى

انتقد الدكتور سمير فرج، الخبير الاستراتيجي، تصريحات وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو، الذي طالب بقصف قطاع غزة بالسلاح النووي، واصفًا إياها بأنها "تفشي نية إسرائيل تجاه الفلسطينيين".

وقال فرج في مداخلة هاتفية مع برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، إن السلاح النووي الذي يتحدث عنه الوزير الإسرائيلي هو السلاح النووي التكتيكي، وهي قنبلة نووية صغيرة لها قدرات أقل ولكنها مدمرة، وتسبب نبضة حرارية وكهرومغناطيسية وموجة ضغط عالية وموجة حرارية وإشعاعات نووية تتواجد في الجو والأرض والماء.

وأضاف فرج أن الدول التسعة في النادي النووي اتفقت على استخدام السلاح النووي حال مهاجمة أراضيها، وأن الوزير الإسرائيلي يقصد السلاح النووي التكتيكي، واستخدامه سوف يهدم كل شيء، مشيرًا إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اضطر لمنع الوزير من حضور اجتماعات الحكومة الإسرائيلية.