السفير حسين هريدى: دول الغرب بقيادة أمريكا متواطئة مع إسرائيل فى هذه الحرب

كشف السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، عن دور مصر في تقديم الدعم والمساعدات للأشقاء الفلسطينيين، خاصة في قطاع غزة.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأحد، إن دول الغرب بقيادة أمريكا متواطئة مع إسرائيل في هذه الحرب.

وأضاف أنه عندما نتحدث عن الأوضاع الراهنة يجب أن ننظر إلى المشهد الإقليمي بصورة مكتملة، وأن لا نتحدث فقط عن غزة وإنما لا بد أن نتحدث عن فلسطين المحتلة بأكملها.

وأشار إلى أن الصورة تبدو تعكس الواقع أن إسرائيل لا تنتقم فقط لفشلها الذريع السياسي والأمني والاستخباراتي يوم 7 أكتوبر، وإنما هي تمضي قدمًا في تنفيذ الخطة الصهيونية؛ للسيطرة على كامل الضفة الغربية، وفصل قطاع غزة عن الضفة، وإلقاء مسئولية قطاع غزة على مصر.