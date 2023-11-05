الأحد 05 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

مصطفى جعفر سالمان: الأزمات العالمية أكدت أنه لا بديل عن الاعتماد على الصناعة المحلية

مصطفى جعفر سالمان
مصطفى جعفر سالمان

قال مصطفى جعفر سالمان، أمين عام حزب حماة المستقبل بمحافظة الجيزة، إن الأزمة العالمية الحالية سواء ما بين روسيا وأوكرانيا، أو ما يحدث من اعتداء وحشي من قوات الاحتلال الإسرئيلي على فلسطين، أثبت أنه لا بديل عن الصناعة المحلية حتى يكون لدينا اكتفاء ذاتي ولا نتأثر بالأزمات العالمية، فضلًا عن تقديم المساعدة لأشقائنا بشكل أكبر.

كل الظروف المحيطة بنا أثبتت ضرورة دعم المنتج المحلي

وأضاف "سالمان"، خلال تصريحات صحفية، أن كل الظروف المحيطة داخليا وخارجيا تؤكد أن المنتج المحلى هو الحل لدعم الوطن والوقوف بجانب أشقائنا فى غزة، وأنه وسط ارتفاع أصوات المقاطعة لأغلب المنتجات التي تؤيد الحرب على غزة، لذلك يجب على الحكومة استغلال هذا الوضع وتقديم تسهيلات لأصحاب المشاريع.

دعم الأشقاء في فلسطين واجب وطني ومقاطعة منتجات الغرب أحد السبل

وأوضح أمين حزب حماة المستقبل بمحافظة الجيزة، أنه من واجبنا أننا نحاول مساعدة أشقائنا في فلسطين، وواحدة من طرق المساعدة هي مقاطعة المنتجات المستوردة والأجنبية التي تدعم هذا الكيان، وإيجاد بدائل محلية ذات جودة عالية، وأن تقوم المنتجات المحلية بتطوير منتجاتها حتي تصل لجودة عالية.

دعم الرئيس السيسي للشباب ولأصحاب المشاريع

وأشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي في أكثر من مرة يؤكد دعمه للشباب ولأصحاب المشاريع، إذا يجب تسهيل الإجراءات لهم وتقديم الدعم إن أمكن وقتها سنبهر العالم بصناعتنا؛ لأن لدينا مبتكرين كثيرين في مصر، تستطيع أن تنهض بالصناعة المصرية.

يأتي هذا فيما زادت حدة حملات المقاطعة لكل البضائع والمنتجات الداعمة للكيان الصهيوني أو تلك التى تنتج في بلدان تدعم الاحتلال الإسرائيلي، مما يشكل آداة ضغط تحاول الشعوب العربية تنفيذها ضد داعمي الممارسات الوحشية للاحتلال الصهيوني.

حزب حماة المستقبل مصطفى جعفر سالمان الإنتاج المحلى الصناعة المحلية القضية الفلسطينية

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