الأحد 05 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

بروتوكول بين "الثقافة" و"الثقافى البريطانى" لتطوير الصناعات الإبداعية

جانب من الفعالية
جانب من الفعالية

فى خطوة جديدة تجاه التعاون والشراكة من أجل التنمية، وقعت وزارة الثقافة ممثلة فى المجلس الأعلى للثقافة بأمانة د. هشام عزمى مذكرة تفاهم مع المجلس الثقافى البريطانى ومديره بمصر السيد مارك هاورد، بشأن أوجه التعاون المشترك بين الجهتين من أجل تطوير قطاع الصناعات الإبداعية فى مصر، وذلك يوم الثلاثاء 31 أكتوبر فى تمام الساعة العاشرة صباحا بمقر المجلس الثقافى البريطانى.

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وقال الدكتور هشام عزمى، الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، فى كلمته، إن وزارة الثقافة منفتحة على كافة التعاونات التى تحقق الأهداف التى تضمنتها استراتيجية وزارة الثقافة فى اتصالها بخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 وبالأهداف الأممية، والتى تضمنت (دعم الصناعات الثقافية) كهدف استراتيجى.

أضاف أن الاقتصاد الإبداعى هو أحد أهم روافد الاقتصاد  العالمى وأحد أهم محركات النمو فى الدول والمجتمعات وأكثرها استدامة كونه يستند إلى الموارد البشرية كرافد أساسى.. وأن التعاون مع المجلس الثقافى البريطانى انطلق من كون المملكة المتحدة من الدول الأبرز فى هذا المجال على نحو يجعل شراكتنا مؤثرة ومنتجة بالضرورة، خاصة أن مصر تتمتع بطاقات بشرية مبدعة وتنوع ثقافى خلاق.

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كما صرح مارك هاورد مدير المجلس الثقافى البريطانى بمصر بأن المجلس الثقافى البريطانى يعمل فى إطار الأهداف الأممية فى أكثر من 200 دولة حول العالم أجل ترسيخ الترابط والثقة تجاه المملكة والمتحدة، من خلال تبادل المعرفة والمعلومات فى مجالات الفنون والتعليم واللغة الإنجليزية والعلوم والرياضة.

وأشار إلى أن هذا التعاون يهدف إلى تعزيز المهارات الخاصة بتطوير ودعم الصناعات الإبداعية وتفعيل كافة المدخلات التى من شأنها رسم استراتيجية للاقتصاد الإبداعى، ونقل خبرة وتجربة المملكة المتحدة فى هذا المجال، واختتمت الفعاليات بمراسم توقيع البروتوكول من الطرفين والتقاط الصور التذكارية.

وزارة الثقافة المجلس الأعلى للثقافة هشام عزمي بروتوكول تعاون المجلس الثقافي البريطاني

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