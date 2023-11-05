الأحد 05 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رفيق كابو يمنح إنبى التقدم أمام مودرن فيوتشر فى دورى نايل

إنبي
إنبي

أنهى فريق إنبي الشوط الأول من مباراته أمام مضيفه مودرن فيوتشر، بتقدم بهدف دون رد في المباراة التي تجمعهما على ستاد القاهرة الدولي، في إطار الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز (دوري نايل).

هدف إنبي، سجله التونسي رفيق كابو، في الدقيقة 43.

جاء الشوط الأول قويًا، حيث شهد العديد من المحاولات الهجومية المتبادلة بين كلا الفريقين، مع أفضلية لإنبي.

الدقيقة الثامنة.. التونسي رفيق كابو يهدر فرصة محققة لافتتاح التسجيل لإنبي، بعد أن فشل محمد ربيعة، مدافع فيوتشر في إبعاد الكرة، لتصل إلى كابو الذي يسدد كرة قوية يبعدها الحارس محمود جنش إلى ركنية.

الدقيقة 13.. تسديدة بعيدة المدى عن طريق عمر كمال، لاعب مودرن فيوتشر من خارج حدود منطقة الجزاء مرت بشكل بعيد أعلى العارضة العلوية للمرمى.

الدقيقة 16.. توقف المباراة لإصابة باسم علي لاعب فيوتشر.

تبديل أول مبكر لفيوتشر، بنزول محمد فاروق بدلًا من باسم علي، في الدقيقة 17، ليعود عمر كمال عبدالواحد، لشغل مركز الظهير الأيمن

الدقيقة 24.. تسديدة قوية من أحمد خليل كالوشا، لاعب إنبي، لكنها علت العارضة.

الدقيقة 27.. تصويبة من عبدالرحمن عماد، لاعب إنبي، لكنها مرت بجوار القائم الأيمن.

الدقيقة 31.. ركلة حرة مباشرة لفيوتشر في وسط ملعب إنبي من جهة اليسار، نفذها عبدالكبير الوادي بتمريرة طولية إلى داخل منطقة الجزاء مرت من الجميع وتحولت مباشرة إلى ركلة مرمى.

الدقيقة 32.. محمد ناصر لاعب إنبي يحصل على بطاقة صفراء، بعد تدخله بشكل قوي على لاعب فيوتشر.

الدقيقة 43.. التونسي رفيق كابو، يسجل هدف التقدم لإنبي، بعد استغلاله تسديدة زميله عبدالرحمن عماد، والتي ارتدت من يد الحارس محمود جنش، لتصل إلى كابو، الذي وضع الكرة في الشباك

انبى مودرن فيوتشر الدوري المصري الممتاز دوري نايل رفيق كابو

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