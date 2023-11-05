الزراعة: فحص عينات من الأغذية والأعلاف والأسمدة لتلبية احتياجات السوق

استعرض الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرًا عن نشاط المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف خلال شهر أكتوبر ٢٠٢٣، حيث يتابع وزير الزراعة السيد القصير باستمرار ضخ كميات مناسبة من خامات الأعلاف وإضافاتها لتلبية احتياجات السوق.

الأغذية والأعلاف

وصرح الدكتور أحمد العكازي، مدير المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف، بأن المركز الإقليمي استقبل خلال الشهر الماضي عدد ٦٨١ شحنة من الإضافات العلفية والأسمدة المستوردة، وتم فحص تلك الشحنات ظاهريًا عن طريق مكاتب سحب العينات في الموانئ والمطارات.

وأشار المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف إلى أنه قد أصدر شهادات مطابقة لعدد ١١١٨ عينة (٤٤٧٢ تحليلًا) من أعلاف الدواجن والحيوانات، وذلك من خلال أقسام الرقابة في مديريات الزراعة المختلفة بالمحافظات.

وفي شهر أكتوبر الماضي، قام المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف بإصدار ٦٧٠ شهادة تسجيل للأعلاف والإضافات، وغالبيتها من منتجات محلية، بهدف توطين صناعة الأعلاف وتقليل الاستيراد.

كما اعتمدت اللجنة العليا للمركز عدد ٤٤٥ شهادة تسجيل للأسمدة ومنظمات النمو، وقد كلّف قطاع الإنتاج الحيواني المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف بتحليل ٢١٣ عينة لتجارب تشغيل ٩٨ خط إنتاج جديدة لمصانع الأعلاف ووحدات إعادة التدوير للمخلفات وتحويلها إلى خامات ذات جودة عالية.

وتلقى المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف عدد ٧ عينات تحكيم بتعليمات من النيابة العامة في قضايا مضبوطات لبضائع خاصة بإنتاج الأعلاف، لبيان مدى مطابقتها للمواصفات أو عدمها.

وقام المركز بتسلم عدد ٥٤٣ عينة خاصة بالأفراد والباحثين وشركات القطاع الخاص وتحليل أكثر من ١٨٥٥ تحليلًا بشهادات تحليل معتمدة.

وأنهى المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف تدريب عدد ٢ متدرب من الطلاب وحديثي التخرج للعام التدريبي ٢٣ - ٢٤ بتوزيع شهادات التدريب على المتدربين من كليات الزراعة والطب البيطري والعلوم عملًا على تنمية مهاراتهم تكملة لدور الجامعات.

وأفاد السيد أحمد العكازي المدير الإقليمي للأغذية والأعلاف أن المركز نظم يوم الإثنين ٩ أكتوبر ٢٠٢٣ مع الجمعية المصرية للتغذية ندوة بعنوان الأمن الغذائي في ظل الظروف العالمية المستجدة، كما استضاف الاجتماع الأول لجمعية مركز البحوث الزراعية لأخلاقيات البحث العلمي، والذي ترأسه الأستاذ الدكتور محمد سليمان رئيس المركز كخطوة مهمة في سبيل النشر الدولي ذي الجودة المرتفعة في الدوريات والمجلات العلمية.