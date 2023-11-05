الأحد 05 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الزراعة: فحص عينات من الأغذية والأعلاف والأسمدة لتلبية احتياجات السوق

الاقليمي للاغذية
الاقليمي للاغذية والاعلاف

استعرض الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح  الأراضي، تقريرًا عن نشاط المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف خلال شهر أكتوبر ٢٠٢٣، حيث يتابع وزير الزراعة السيد القصير باستمرار ضخ كميات مناسبة من خامات الأعلاف وإضافاتها لتلبية احتياجات السوق.

الأغذية والأعلاف

وصرح الدكتور أحمد العكازي، مدير المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف، بأن المركز الإقليمي استقبل خلال الشهر الماضي عدد ٦٨١ شحنة من الإضافات العلفية والأسمدة المستوردة، وتم فحص تلك الشحنات ظاهريًا عن طريق مكاتب سحب العينات في الموانئ والمطارات. 

وأشار المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف إلى أنه قد أصدر شهادات مطابقة لعدد ١١١٨ عينة (٤٤٧٢ تحليلًا) من أعلاف الدواجن والحيوانات، وذلك من خلال أقسام الرقابة في مديريات الزراعة المختلفة بالمحافظات. 

وفي شهر أكتوبر الماضي، قام المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف بإصدار ٦٧٠ شهادة تسجيل للأعلاف والإضافات، وغالبيتها من منتجات محلية، بهدف توطين صناعة الأعلاف وتقليل الاستيراد. 

كما اعتمدت اللجنة العليا للمركز عدد ٤٤٥ شهادة تسجيل للأسمدة ومنظمات النمو، وقد كلّف قطاع الإنتاج الحيواني المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف بتحليل ٢١٣ عينة لتجارب تشغيل ٩٨ خط إنتاج جديدة لمصانع الأعلاف ووحدات إعادة التدوير للمخلفات وتحويلها إلى خامات ذات جودة عالية. 

وتلقى المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف عدد ٧ عينات تحكيم بتعليمات من النيابة العامة في قضايا مضبوطات لبضائع خاصة بإنتاج الأعلاف، لبيان مدى مطابقتها للمواصفات أو عدمها.

وقام المركز بتسلم عدد ٥٤٣ عينة خاصة بالأفراد والباحثين وشركات القطاع الخاص وتحليل أكثر من ١٨٥٥ تحليلًا بشهادات تحليل معتمدة. 

وأنهى المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف تدريب عدد ٢ متدرب من الطلاب وحديثي التخرج للعام التدريبي ٢٣ - ٢٤ بتوزيع شهادات التدريب على المتدربين من كليات الزراعة والطب البيطري والعلوم عملًا على تنمية مهاراتهم تكملة لدور الجامعات. 

وأفاد السيد أحمد العكازي المدير الإقليمي للأغذية والأعلاف أن المركز نظم يوم الإثنين ٩ أكتوبر ٢٠٢٣ مع الجمعية المصرية للتغذية ندوة بعنوان الأمن الغذائي في ظل الظروف العالمية المستجدة، كما استضاف الاجتماع الأول لجمعية مركز البحوث الزراعية لأخلاقيات البحث العلمي، والذي ترأسه الأستاذ الدكتور محمد سليمان رئيس المركز كخطوة مهمة في سبيل النشر الدولي ذي الجودة المرتفعة في الدوريات والمجلات العلمية.

الزراعة فحص عينات الأغذية والاعلاف والاسمدة لتلبية احتياجات

الأكثر قراءة

السعودية تعلن استمرار الخفض التطوعى بمقدار مليون برميل يوميًا

حقن مجهري.. سيدة تخلع زوجها في محكمة الأسرة

نتنياهو يمنع وزيرًا من حضور اجتماعات الحكومة بعد ترويجه لـ"قصف غزة بالسلاح النووى".. عاجل

حقك عليا يا باشا مصر.. محمد سلام ينفى استبعاده من "بيت الرفاعى"

الشوط الأول: الإسماعيلى يتعادل مع طلائع الجيش بهدف لكل منهما

التهديد النووى.. نيران إلياهو الصديقة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سارة الشلقاني

التهديد النووى.. نيران إلياهو الصديقة

جلال حمام

اقتصاد يواجه التحديات

مؤمن المحمدي

الإبداع والواقع

مدحت بشاى

فى مواجهة قتلة عصافير الجنة

خالد حريب

القاهرة تضمد جراح غزة وتسعى لحل الدولتين

عبد الرحيم طايع

إسرائيل التى باعت رهائنها لتشترى أهدافها!

محمد عبدالعزيز

أيها العالم الأصم.. ألا تسمع؟!

لواء. محسن الفحام

غزة فى قلب مصر

صور

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال: نلتزم بالقانون الدولى ولكننا سنقوم بأى شىء للتخلص من "حماس"

نتنياهو يمنع وزيرًا من حضور اجتماعات الحكومة بعد ترويجه لـ"قصف غزة بالسلاح النووى".. عاجل

العد التنازلى لحكومة نتنياهو.. سيناريوهات "عزل بنيامين" بسبب حرب غزة