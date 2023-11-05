الأحد 05 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

السجن المُشدد 3 سنوات لمتهم بتجارة المُخدرات

حبس
حبس

قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة "محمد.س" بالسجن المُشدد 3 سنوات، وذلك لإدانته بحيازة المُخدرات للاتجار والتعاطي في القطامية.

وشمل الحكم أيضًا تغريم المُدان 10 آلاف جنيه، ومُصادرة المُخدر المضبوط، وألزمته بالمصاريف الجنائية.

وبرأت المحكمة في الحُكم المُتهم الثاني "أمين.ف" من الاتهام المُسند إليه.

صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر أحمد الأحمداوي  وعضوية المستشارين عمرو علي كساب وأحمد رضوان أبازيد وأمانة سر محمد طه.

وأسندت النيابة العامة للمُتهمين "محمد.س" و"أمين.ف" أن المُتهم الأول أحرز بقصد الاتجار جوهري الهيروين والميثامفيتامين. 

فيما أحرز بقصد التعاطي جوهر الهيروين وجوهر المورفين وجوهر الحشيش. 

وأسندت النيابة للمُتهم الثاني أنه أحرز بقصد التعاطي جوهر الهيروين في غير الأحوال المُصرح بها قانونًا.

محكمة جنايات القاهرة محاكم القاهرة الجديدة التجمع الخامس الم خدرات للإتجار والتعاطي المستشار ياسر أحمد الاحمداوي

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