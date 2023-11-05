الأحد 05 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

محاكمة عاطلين سرقا فتاة بالإكراه في قصر النيل لـ14 نوفمبر

محاكمة
محاكمة

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بعابدين، اليوم الأحد، محاكمة عاطلين بتهمة سرقة فتاة بالإكراه، فى أحد شوارع منطقة قصر النيل لجلسة 14 نوفمبر.

تعود أحداث الواقعة عندما تعرضت فتاة للسرقة بالإكراه، أثناء سيرها فى الشارع، حيث فوجئت بشخصين يستقلان دراجة نارية ويسيران عكس الاتجاه، وقام أحدهما بخطف حقيبتها، مما أدى إلى إصابتها بجروح متفرقة من جسدها.

تم تفريغ كاميرات المراقبة، والتوصل لهوية المتهمين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههما، وإحالتهما للنيابة العامة التى قررت حبسهما بعد تعرف المجنى عليها عليهما.

محكمة جنايات القاهرة سرقة منطقة قصر النيل محاكمة

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