"العربية للتنمية الإدارية" تنظم ملتقى دور الموارد البشرية في تحقيق التميز المؤسسي بالقاهرة

تعقد المنظمة العربية للتنمية الإدارية- جامعة الدول العربية، الملتقى السنوي لمسؤولي التدريب والتطوير الإداري في الوطن العربي" دور الموارد البشرية في تحقيق التميز المؤسسي"، وذلك خلال الفترة من 15-16 نوفمبر الجاري بمقر المنظمة الرئيس بالقاهرة، ويشارك في الملتقى نخبة من مسؤولي التدريب والتطوير الإداري العاملون في الوزارات والجهات الحكومية من مختلف الدول العربية.

ويعقد الملتقى هذا العام انطلاقا من كون الموارد البشرية أهم العوامل التي تساهم في تحقيق التميز المؤسسي، وتشكل عمودًا فقريًا للمؤسسات، إضافة لدورها الحيوي في الحفاظ على تميز المؤسسة، إذ تساعد في تحقيق أهدافها وتعزيز قدرتها التنافسية.

تسليط الضوء على دور الموارد البشرية كعنصر حاسم في تميز المؤسسة

يهدف الملتقى إلى تسليط الضوء على دور الموارد البشرية كعنصر حاسم في تميز المؤسسة، كما يهدف الى تحديد أهم المعارف والمهارات والخبرات اللازمة للعاملين في وحدات الموارد البشرية بما يؤدي الى تحسين العمليات والإجراءات وتعزيز الثقافة المؤسسية الفعّالة وتحسين الأداء العام، وكذلك إبراز دور المؤسسات في الاهتمام بتطوير الموارد البشرية وتوفير البيئة الملائمة لها لتحقيق التميز المؤسسي والنجاح المستمر.

يتناول الملتقى عدة محاور منها دور التدريب وتنمية القدرات وربط مسار تطوير القيادات بالمسار التدريبي في تحقيق التميز المؤسسي، كشف دور تقييم أداء الموارد البشرية وأيضا الإحلال والتدوير والتعاقب الوظيفي في التميز المؤسسي، وعرض نماذج لدور وأهمية الإدارة الفاعلة للمورد البشري وأثر ذلك على التميز المؤسسي والتعرف على كيفية تطبيقها.

مكافحة القرصنة والغش التجاري في ظل الثورة الصناعية الرابعة

وكانت المنظمة العربية للتنمية الإدارية- جامعة الدول العربية، اليوم، قد عقدت فعاليات المؤتمر العربي الثاني "مكافحة القرصنة والغش التجاري في ظل الثورة الصناعية الرابعة: تجارب دولية وعربية"، تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبالتعاون مع الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، وجمعية الإمارات للملكية الفكرية.

وانتظمت فعاليات المؤتمر على مدار يومي 23-24 أكتوبر الماضي، بحضور السفير أوكا هيروشي السفير الياباني بالقاهرة، والمهندس أحمد عبد الظاهر مساعد وزير الاتصالات المصري، ونخبة من أصحاب المعالي والسعادة والخبراء والمختصين والباحثين في مجال الملكية الفكرية من مختلف الدول العربية والأفريقية، بمقر المنظمة الرئيس بالقاهرة.