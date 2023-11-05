الأحد 05 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أحداث غزة تؤثر على أسعار الذهب العالمية والمحلية

الذهب
الذهب

قال عمرو مغربي، عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية، إن أسعار الذهب العالمية تأثرت بالأحداث الجارية وحرب غزة، مما تسبب في ارتفاع جنوني لأسعار الذهب المحلية والعالمية، ووجود مخاوف لدى المواطنين والمستثمرين من حدوث حرب عالمية.

وأضاف "مغربي" في تصريحات لـ"الدستور" أن توقعات أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة هي بمزيد من الارتفاع في حال استمرار الأحداث، ولن تشهد انخفاضًا سوى باستقرار الأوضاع السياسية العالمية.

وأشار إلى أن الذهب سجل انخفاضًا خلال الأسبوع الماضي، لينهي سلسلة من المكاسب استمرت ثلاثة أسابيع، حيث ربح الذهب خلالها 174 دولارًا للأونصة، وفشل خلال الأسبوع الماضي في استغلال انخفاض الدولار الأمريكي الذي تأثر سلبًا باجتماع الفيدرالي.

وانخفض سعر الذهب الفوري خلال الأسبوع الماضي بنسبة 0.7%، ليغلق تداولات الأسبوع عند المستوى 1992 دولارًا للأونصة، وكان قد سجل أدنى مستوى خلال الأسبوع عند 1969 دولارًا للأونصة، وأعلى مستوى عند 2007 دولارًا للأونصة.

وأوضح أن شعبة الذهب تستعد خلال الايام المقبلة لمعرض نيبو للذهب الذي تنظمة الغرف التجارية بالتعاون مع وزارة التموين والتجارية الداخلية للنسخه الثالثة علي التوالي، لافتا الي ان النسخه الثالثه ستشمل عارضين دوللين من مختلف الدول والذي يعد اكبر معرض للذهب في مصر تحت رعاية مجلس الوزراء وعدد من الوزرات.

وكشف عن بعثة مشترين اجانب من الدول العربية لعدد اكبر هذا العام متوقعًا ان يشهد اقبال كبير هذا العام لافتا ان الهدف من المعرض هوزيادة حجم الصادرات المصرية للخارج.

خلال شهر أكتوبر ارتفع الذهب بنسبة 7.3% ليربح 135 دولار للأونصة وسجل أكبر ارتفاع شهري منذ مارس الماضي، ويمحو بذلك جميع الخسائر التي سجلها الذهب خلال الربع الثاني والثالث من العام مجتمعين، حيث كان المعدن النفيس قد شهد انخفاض خلال الربع الثاني بنسبة 2.5% وخلال الربع الثالث بنسبة 3.7%.

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