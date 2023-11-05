الإبداع والواقع

الأدب خيال. راح/ جه: خيال. طلع/ نزل: خيال. طب الخيال دا

إيه علاقته بـ الواقع؟

الإجابة:بـ شكل مباشر، مفيش أي علاقة نهائي، ولا يمكن يكون فيه علاقة نهائي، أومال إيه الواقعية؟والكلاسيكية والرومانسية والحداثة، وما بعد الحداثة وما بعدين الحداثة؟ إيه كل الكلاماللي البشرية استهلكت فيه (ومازالت تستهلك) مليارات الأطنان من الأحبار، وملايين ملايين الأزرار لـ الكيبوردات، إيه دا؟

كل هذا الكلاميتناول العلاقة بين الطرح (العمل الأدبي)وتصورات المؤلف عن الواقع، مش الواقع الفيزيائي نفسه، لـ إنه زي ما قلنافيه واقع بـ يحصل الواقع دا نفسه مستحيل تحصيله (كما هو)وإنما نتعامل مع خلال تصورات: تصوري/ تصورك/ تصور الدولة/ تصور الجن الأزرق.

خلينا ناخد مثال حي: أوائل الستيناتفيه اسم احتل مساحة كبيرة من المجال العام في مصر، هو محمود أمين سليمان(أظن كلنا عارفينه)لص وقاتلترتبط به قصص كثيرة ومتشعبةعن سرقاته/ علاقاته/ مغامراته، ومطاردة الشرطة له، ثم مصرعه في النهاية في واحدة من هذه المطاردات. دا واقع.

ملايين الأشخاص تابعوا القصة، مئات الجهات تابعت القصة، وكل شخص وكل جهةطلع بـ تصور عنهافيه اللي طرح تصورهوفيه كتييييير جدا ما طرحوش، من ضمن ملايين التصورات ديفيه تصور كونه شخص اسمه نجيب محفوظ(لاحظ إننا بـ نقول شخص)هو نفسه كـ إنسانكون عنها تصور، ثم إنه يمتلك فرصة طرح هذا التصور، بـ اعتباره أديب، فـ قرر يستغل هذه الفرصة، وقدم لنا رواية "اللص والكلاب".

وصف الرواية اللي قدمها بـ إنها واقعيةأو إنها غير واقعيةأو إنها فلسفية/ رمزية/ حزمبلية، لا يتطرق من قريب أو من بعيدلـ الإجابة عن السؤال:هل هي دي قصة محمود سليمان ولا لأ؟لـ إن الإجابة هنا حاسمة:لأ، هي مش قصة محمود سليمانخالص، مهما بالغ في تحري "الأمانة".

إنما تصنيف الرواية يتعلق بـ كيفية تعامل نجيب فيهامع "التصور الذي يمتلكه"، هل تحرى تقديم التصورعلى نحو تسجيلي؟هل تحرر من تفاصيل التصور الفيزيائيةلـ صالح أفكار ومعاني؟هل اهتم أساسا بـ محمود سليمان كـ إنسان؟ ولا كـ ظاهرة اجتماعية؟ ولا كـ ممثل لـ فئة/ طبقة، ولا ما اهتمش بيه خالص، هو بس شاف في حكايته مادة خامةلـ تقديم رؤية عن العالم كله؟ولا ولاولاولا

دا مجال الأدب، سواء في صياغتهأو في النقاش عنه وبـ خصوصه.

طيب، هل كون العمل الأدبي دا خيال يمنعنامن تكوين تصوراتنا عن الواقعمن خلاله؟السؤال بـ صيغة أخرى:"أنا عايز أفهم قصة محمود سليمان، وأكون عنها تصوري، هل فيه ما يمنعنيإن أكون هذا التصور من خلال رواية اللص والكلاب؟على اعتبار إنه أدب، وإحنا قلنا إنه الأدب خيال؟"

أنا سعيد إنك سألت السؤال دا، وإنك كمان أعدت صياغته، بس خليني أسألك أولا:هل حضرتك، أو إي إنسان في الدنيا، بـ يكون تصوره عن الواقعمن خلال حاجة واحدة، حاجة واحدة بس، أيا كانت الحاجة دي إيه؟

يعني، لو قريت مثلا أوراق الشرطة الرسميةمن تحريات ومحاضر وخلافه، كدا تقدر تكون تصور؟هل ممكن تكتفي بـ إنك تقرا اللي كتبته جريدة "الأخبار" وقتها؟ أو الأهرام؟ هل لو سمعت شهادةمن حد معاصر لـ الموضوع، وقريب منه، تقدر تعتمدها لـ وحدها؟

الإجابة:كلا البتة! هو طبعا مفهوم جداإنه حياة الإنسان قصيرة، ويومه مزدحم، وهمومه كتير، فـ مش معقول يعنيكل موضوع في الدنياهـ يقعد يدور في ميت حتةعشان يكون عنها تصور؟كدا مش هـ نعيش، فـ ممكن يكتفي بـ حاجة واحدةوخلاص، دا صحيح!

مش بس ممكن بل إنه أغلبنا بـ يعمل كدافي أغلب الحاجات، لكن ساعتهاهذا الإنسان المسحول المشغولضروري يدركإن تصوره الذي كونه هو تصور قاصر جدا، ودا في حد ذاته مش عيب، ما كل تصوراتنا عن كل حاجة مش مكتملة، العيبإني أظن إني كدا خلاص، فهمت التيتة.

نرجع لـ "اللص والكلاب" ومحمود سليمان، الأدبهو واحد من أدوات الإنسانفي تكوين تصوراته عن الواقع، أوراق البوليس الرسمية كمان أداة، تحقيقات الصحافة أداة، شهادات المعاصرين أداة، كل أداة لها طبيعة، بـ التالي بـ تساعدك بـ شكل ما.

من الغباءإنه الإنسان يعتمد على أداة من كل هاتيك الأدواتلـ تغطية مساحة بتاعة أداة أخرى. مثلالما قريت اللص والكلابلقيتها بـ تدي أهمية كبرىلـ الشخص اللي استخبى عنه، دا نبهني لـ هذه التفصيلة، وما كنتش ممكن أنتبه لها من غير الرواية، فـ دورت عن الشخص دا، ولقيته.

بس مش ست مومس لها مواصفات نور في الرواية، مش ست أصلا، دا طالب جامعي، وبعييييد تماما عن شخصية نور، فـ أنا تعرفت على روايته لـ الموضوع، كدا الرواية أدت دورها، شهادة الشخص أدت دورها، ما ينفعش أقول إنه الرواية ما كانتش مفيدةفي تكوين تصوري، لكن كمانهـ أبقى غبي جدالو اكتفيت بـ الرواية، وقلت إنه محمود سليمانكان مستخبي عند واحدة مومس فاضلة.

بـ اختصار، تحصيل صورة عن الواقع، يستلزم زوايا عديدةكل زاوية بـ يقدمها لك مجال، وكل مجال له طبيعة وطريقة، ولا مجال منهم "صور الواقع كما هو"، ولا مجال منهم "شوه الواقع"، كلها تصورات أصحابهاأو على الأدقما طرحوه من تصوراتهم.

ما ينطبق على الأدب، ينطبق على كافة صور الإبداع: سينما/ شعر/ مسرح/ دراما تلفزيونية، قصة قصيرة/ عرض حكي/ أراجوز، أي إبداع هو خيال مبدعهيطرح لنا من خلالهما يريد من تصوره لـ الواقع، لا أكتر ولا أقل.