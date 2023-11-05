أستاذ طب وقائي: تقديم خدمات الصحة النفسية بالمبادرات الرئاسية إنجاز مهم

قال الدكتور شريف حتة، أستاذ الطب الوقائي، إن تقديم خدمات الصحة النفسية ضمن مبادرة “100 يوم صحة" إنجاز مهم جدًا في حياة المصريين حاليًا، مؤكدًا أن الطب النفسي لا يقل أهمية عن باقي تخصصات الطب.

وأضاف “حتة”، خلال مداخلة هاتفية لفضائية “إكسترا نيوز”، أن ما تشهده المنطقة حاليًا من عمليات قتل وجرائم ومأسي تظهر على الشاشات جعلت المواطنيين أصبحوا يمروا بحالة من الضغوط النفسية الشديدة، كما تجعل الاعتناء النفسي والاستماع إلى نصائح الأطباء النفسيين مهم جدًا خلال الفترة الحالية.

وأوضح أستاذ الطب الوقائي، أن المبادرة تقدم كل الإمكانيات وقدراتها من أجهزة ومعدات وطواقم طبية لتنفيذ أهدافها بخصوص تقليص عدد حالات الانتظار دون تقصير في مجال الصحة العامة.

خدمات الطب النفسي بمبادرة 100 يوم صحة

وأشار أستاذ الطب الوقائي، إلى أن الضغط النفسي قد يتسبب في ظهور أعراض جسمانية على الأشخاص، وتسمى أعراض "النفس جسمية"، وهي أعراض تبدو في ظاهرها عضوية، ولكنها نفسية، لافتًا إلى أنه يجب التواصل في إستشارة الطبيب النفسي.