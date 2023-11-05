الأحد 05 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تحرير 90 محضرًا لمخالفات بالمخابز والأسواق في بني سويف

أرشيفية
أرشيفية

شدد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، على استمرار جهود ضبط الأسواق ومواجهة كافة صور الغش التجاري أو التلاعب في الأسعار، ومحاولات احتكار السلع الأساسية بهدف ضمان توافر السلع بمختلف أنواعها بكميات كافية وبأسعار مناسبة للمواطنين، على أن تشمل تلك الحملات المخابز ومستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود، وبمشاركة كافة الجهات المعنية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية رادعة وفقا للقانون

 جاء ذلك خلال استعراض محافظ بني سويف للتقرير الأسبوعي لجهود مديرية التموين والتجارة الداخلية في مجال الرقابة التموينية، خلال الفترة من 28 أكتوبر الماضي حتى 4 من نوفمبر الجاري، بالتعاون مع الجهات المعنية من مباحث التموين والطب البيطري ومفتشي الأغذية بمديرية الصحة والدمغة والموازين، وذلك في إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط في الأسواق، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

  تحرير 48 مخالفة تموينية بالمخابز البلدية

 تضمن التقرير الذي عرضه المهندس وصفي عبدالله وكيل وزارة التموين، الإشارة إلى ما أسفرت عنه الحملات المنفذة خلال تلك الفترة، عن تحرير 48 مخالفة تموينية بالمخابز البلدية، وذلك بواقع 15 محاضر لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، 10 محاضر لإنتاج خبز ناقص الوزن، 3 محاضر محضرا لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل وقائمة البيانات، 4 محاضر لتدني مستوى نظافة أدوات العجين،  محضرين لعدم لعدم صرف بون للمواطنين، و7 محاضر لعدم الاحتفاظ بسجل الزيارات والتفتيش، و3 محاضر لعدم وجود ميزان معتمد، بجانب 3 محاضر للتصرف في 51 جوال دقيق بلدي مدعم زنة 50 كجم، فضلًا عن محضرًا لتجميع 8 أجولة بغرض التربح غير المشروع.

 صرف 25% من المقررات التموينية لشهر نوفمبر

   كما تم المرور على البدالين التموينيين للتأكد من صرف المقررات التموينية بالأسعار والكمية المقررة، تم صرف المقررات التموينية لشهر نوفمبر للبدالين بنسبة 25٪ من الكميات المربوطة على التجار من قبل الشركة المصرية لتجارة الجملة، في حين تم تحرير 4 محاضر ضد تجار تموينيين لعدم حصولهم على شهادات صحية، 3 محاضر  لعدم الإعلان عن الأسعار، 5 محاضر للغلق والتوقف عن ممارسة النشاط خلال ساعات العمل الرسمية، فيما يتم استقبال المواطنين بمكاتب التموين ممن تنطبق عليهم الشروط والقواعد الخاصة بإضافة المواليد للفئات المحددة (مستحقى معاشي تكافل وكرامة والضمان الاجتماعي،حاملى كارنيه الخدمات المتكاملة، أبناء الشهداء وزوجة الشهيد وأبناء الأسر البديلة).

 نتائج الحملات

 في حين أسفرت الحملات اليومية التي تقوم بها المديرية وأجهزتها الرقابية وإدارتها الفرعية لمراقبة الأسواق عن تحرير محضر ضد أحد المسؤولين عن محلات المواد الغذائية لحيازته وعرض للبيع منتجات غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم ضبط كمية من زجاجات بديل الليمون وأكياس مسحوق بسبوسة منتهية الصلاحية،وعبوات تمر هندي، وعبوات مشمشية ومخللات، وسردين، وقد تم التحفظ على جميع المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية.

كما تم تحرير 6 محاضر للمسئولين عن محلات بيع السجائر والدخان لقيامهم بحيازة وبيع سجائر مستوردة مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات، والتحفظ على 420علبة سجائر متنوعة وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، فيما تم تحرير 7 محاضر لمسئولين عن محلات المواد الغذائية لعدم حمل شهادة صحية سارية، و7 محاضر للمسئولين عن منشآت تجارية لعدم قيامهم بالإعلان عن الأسعار سواء ببطاقة إعلان أو قائمةإجمالية لأسعار المنتجات لجمهور المستهلكين.

وفي مجال الرقابة على المواد البترولية ومستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود؛ للوقوف على الأرصدة المتوفرة من البنزين بمختلف أنواعه، حيث تم التأكد من توافر أرصدة كبيرة من المواد البترولية والإعلان عن الأسعار الجديدة والالتزام بها، فضلًا عن القيد والتسجيل بسجل 21 بترول، وذلك عقب قرار لجنة التسعير التلقائى بتعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة اعتبارًا من صباح  الجمعة الماضي، بينما تم تحرير محضرًا ضد أحد المسئولين عن محطات البنزين لقيامه بالتلاعب في معايرة طلمبات الوقود التي يتم استخدامها في تموين السيارات لجمهور المستهلكين وتم التحفظ على الطلمبات، واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الجانب.

بني سويف التموين السلع البترول محافظ بني سويف

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