تصدير 23000 طن ملح وصودا كاوية وتفريغ رخام بموانئ المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

أعلن المكتب الإعلامي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في بيان صادر اليوم، عن استمرار شحن الملح والصودا الكاوية وتفريغ رخام بموانئ شرق وغرب بورسعيد التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

واستقبل ميناء شرق بورسعيد التابع للمنطقة الاقتصادية السفينة BR BROTHER، القادمة من تركيا لشحن 10 آلاف طن من الملح والتصدير إلى مونتينجرو.

كما انتهى الميناء من شحن السفينة RAYES ، القادمة من قبرص وذلك لشحن 5 آلاف طن ملح إلى رومانيا.

شحن 8 آلاف طن صودا كاوية إلى تركيا

كما شهد ميناء غرب بورسعيد التابع للمنطقة الاقتصادية نشاطًا ملحوظًا فى حركة سفن البضائع العامة، حيث استقبل السفينة CHEMICAL VOYAGER لشحن 8 آلاف طن صودا كاوية لتغادر السفينة فور انتهاء عمليات الشحن إلى تركيا، كما استقبل الميناء السفينة NEPTUN القادمة من اليونان وذلك لتفريغ 4200 طن رخام وسوف تغادر السفينة فور انتهاء عمليات التفريغ مستكملة رحلتها البحرية إلى تركيا.

وفى هذا الصدد تتخذ إدارة موانئ المنطقة الاقتصادية لقناة السويس جميع الإجراءات اللازمة والتنسيق مع الجهات المعنية داخل الميناء لتسهيل عمليات الشحن والتفريغ على الأرصفة.

وفي شأن آخر، أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس فى بيان، عن استقبال ميناء بورسعيد السياحي التابع للمنطقة الاقتصادية لأول مرة السفينة السياحية العملاقة RESILLIENT LADY "ريزليانت ليدى" التى ترفع علم الباهاما، القادمة من اليونان وعلى متنها 2326 سائحًا، و1061 من طاقم البحارة من جنسيات مختلفة، وذلك فى ظل حركة النشاط السياحى الذى يشهده ميناء بورسعيد، وسيتم تنظيم رحلات سريعة إلى مدينة القاهرة لزيارة المعالم السياحية والأثرية ورحلات داخلية بمدينة بورسعيد لطاقم البحارة.

وتعتبر السفينة RESILLIENT LADY المملوكة لشركة VIRGIN VOYAGES واحدة من أجمل السفن السياحية التى تجوب العالم فى رحلات بحرية منتظمة، تم بناؤها فى عام 2022 بإيطاليا وأبحرت فى عام 2023، تتكون من 17 طابقًا وبها 1408 غرف، و20 مطعمًا، ولديها أيضًا مجموعة من وسائل الراحة والترفيه، وتضم صالات رياضية، وقاعات اجتماعية وحمامات سباحة.

وقد اتخذت إدارة الميناء جميع الإجراءات بدخول وخروج السفينة من وإلى الميناء، وإنهاء كافة الإجراءات الخاصة بالسائحين فى سهولة ويسر، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية.

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