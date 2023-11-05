الأحد 05 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الزناتي يفتتح الدورة التدربيبه 86 أزمات وتفاوض بالتعاون من الأكاديمية العسكرية بالمحلة الكبري

التدريب
التدريب

افتتح خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، الدورة التثقيفية الـ86 المتخصصة فى أزمات وتفاوض بالتعاون مع الأكاديمية العسكرية للتدريب، والتي تقام بمقر النقابة الفرعية بالمحلة الكبرى، عبر الفيديو كونفرانس وذلك وفقًا للبرتوكول المشترك بين النقابات المهنية والأكاديمية.

ويشترك فى الدورة 200 متدربأ من مختلف النقابات المهنية وغلبيتهم من المعلمين، وتستمر لمدة أسبوعين.

وتهدف الدورة إلى تعميق الوعي بمفهوم الأزمات التى تحيط  بالأمن القومي وآليات التعامل مع التهديدات الخارجية، واستخدام الأساليب والوسائل العلمية والعملية والمصادر القومية من أجل تحقيق أهداف الأمن القومي.

وتوجه الزناتي بالشكر لمحاضري الأكاديمية العسكرية للتدريب على جهودهم وحرصهم على توصيل خبراتهم للمعلمين.

وشدد الزناتي على المتدربيين بالالتزام التام ببرنامج التدريب ومواعيد المحاضرات، وحثهم على ضرورة الاستفادة من خبرة المدربين.

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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن بدء تدريب مديرى المدارس الجدد بداية من اليوم الأحد وحتى الخميس 16 نوفمبر، موضحة أنه من المقرر أن يحضر الوزير الدكتور رضا حجازى أول يوم فى البرنامج التدريبى، الذى يعقد بالسادس من أكتوبر وعدد من قيادات الوزارة، كما يشمل التدريب زيارة ميدانية لعدد من المدارس المتميزة التى يتم ترشيحها من مديرى المديريات التعليمية كل فى نطاق اختصاصه.

وتستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لتعيين مديري مدارس جدد خلال الفترة المقبلة، حيث أكد الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه سيتم إصدار قرار وزارى لتعيين خريجى الدفعة الأولى من المبادرة الرئاسية لاختيار ألف مدير مدرسة من المعلمين الشباب الكفء والمتميزين.
 

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وأوضح الوزير أن هؤلاء المعلمين تم تدريبهم من خلال جهة معنية، بأعلى المعايير العلمية والفنية لانتقاء أفضل العناصر والكوادر البشرية لوظائف مديرى المدارس، وذلك بعد اجتيازهم للتدريب والتأهيل الشامل الذى يتناسب مع طبيعة عملهم.

رئيس اتحاد المعلمين العرب الدورة التثقيفية خلف الزناتي النقابات المهنية لأكاديمية العسكرية

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