خبير تربوى يكشف أهمية المنصات التعليمية المجانية

تحدث الدكتور عاصم حجازي، الخبير التربوي، عن أهمية المنصات التعليمية المجانية التي أتاحتها وزارة التربية والتعليم خلال الأسابيع الماضية.

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وقال عاصم حجازي في تصريحات لـ"الدستور" إن المنصات التعليمية هي إحدى أدوات وزارة التربية والتعليم لمحاربة الدروس الخصوصية وتخفيف العبء عن المواطنين، حيث تقدم خدمة تعليمية عالية الجودة وتشمل عروض مختلفة للمواد التعليمية تناسب أساليب التعلم المختلفة وتراعي الفروق الفردية بين الطلاب، كما أنها توفر وقتًا وجهد الطالب والذي قد يعوقه عن التركيز في المذاكرة وتحقيق طموحاته.

وأضاف: "أهم ما تتضمنه هذه المنصات من فوائد أنها تسير وفقًا لرؤية وزارة التربية والتعليم في التطوير، وذلك من حيث تركيزها على الوصول بالطلاب إلى التعلم الحقيقي من خلال تحقيق الوصول للمستويات المعرفية العليا، كما أن الأسئلة المتاحة للتدريب على هذه المنصات أعدت بنفس الطريقة والقياس نفس الأهداف التي تقيسها اختبارات نهاية العام.. فهي الوسيلة الأفضل للطالب تربويًا وتعليميًا وماديًا".

أما فيما يتعلق بتعيين مديرين من الشباب ضمن مبادرة رئاسية جديدة، فقال عاصم حجازي: "تعتبر هذه الخطوة من الخطوات المهمة ليس فقط في تمكين الشباب وإتاحة الفرصة لهم لقيادة التغيير، ولكن أيضًا تعتبر خطوة مهمة في مسيرة تطوير التعليم، وذلك للعديد من الأسباب، منها أن الشباب أكثر نشاطًا ويمتلكون قدرًا أكبر من الطموح والرغبة في التطوير، وأكثر قدرة على متابعة المستجدات في مجال التعليم ومواكبتها".

وأضاف: "كما أنهم قريبون من العهد بالدراسة ويمتلكون معلومات تتسم بالحداثة، وخاصة فيما يتعلق بالجانب الرقمي، ويمكنهم توظيفها بشكل جيد في إدارة العملية التعليمية، كما أن فئة الشباب أكثر قبولًا لفكرة التحول الرقمي وأقل نفورًا منها، ولديهم درجة أقل من مقاومة التغيير".

واختتم: "أخيرًا فهم يمتلكون مجموعة من السمات النفسية المطلوبة في القائد من أهمها الشجاعة في اتخاذ القرار والعمل التعاوني والطموح والمثابرة، بالإضافة إلى ما اكتسبوه من مهارات خلال التدريبات التي أعدت لهم".