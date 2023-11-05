رئيس الوزراء يتفقد أحد نماذج القطار السريع بافتتاح معرض النقل الذكى

تفقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أحد نماذج القطار السريع ومراحل تصنيعه، وذلك خلال افتتاحه الدورة الخامسة لمعرض ومؤتمر النقل الذكي والبنية التحتية واللوجستيات للشرق الأوسط وإفريقيا نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي.

واستعرض وزير النقل المهندس كامل الوزير، إحدى عربات القطار وما اشتمل عليه من وسائل راحة للركاب.



ويقام المعرض في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية والحكومة المصرية بقطاع النقل باعتباره الشريان الرئيسي الذي تبنى على أساسه برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، حيث تقوم وزارة النقل حاليًا بتنفيذ خطة شاملة لتطوير وتحديث عناصر منظومة النقل من وسائل وشبكات (الطرق والكباري - السكك الحديدية - مترو الأنفاق والجر الكهربائي - الموانئ البحرية - الموانئ البرية والجافة والمناطق اللوجيستية - النقل النهري) خلال الفترة من 2014 - 2024 باستثمارات 2 تريليون جنيه.

تشغيل الخط الثالث للمترو ومشروع مونوريل شرق النيل بمحطة المشير طنطاوي



وكانت قد بدأت أعمال التشغيل التجريبي للمرحلة الثالثة والنهائية من الخط الثالث لمترو الأنفاق، اليوم الأحد والتي تخدم أهالي منطقة إمبابة والبوهي والقومية شمالًا، ومنطقة السودان وبولاق الدكرور وجامعة القاهرة جنوبًا، وذلك بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير النقل كامل الوزير.

وطلب مدير محطة الطريق الدائري المهندس علاء توفيق، الإذن بالموافقة على بدء التشغيل التجريبي للمرحلة الثالثة والنهائية من الخط الثالث لمترو الأنفاق، خلال فعاليات افتتاح الدورة الخامسة لمعرض ومؤتمر النقل الذكي واللوجستيات للشرق الأوسط وإفريقيا.

كما بدأت أعمال التشغيل التجريبي لمشروع مونوريل شرق النيل بمحطة المشير طنطاوي، والذي يربط مدينة نصر والتجمع الخامس والعاصمة الإدارية، وذلك بعدما طلبت مدير المشروع المهندسة سالي أسامة الإذن ببدء التشغيل.