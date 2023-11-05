الأحد 05 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الريال يواجه فاييكانو.. ومصطفى محمد نحو التألق في الدوري الفرنسي

ريال مدريد
ريال مدريد

يدخل ريال مدريد تحديا جديدا من أجل الاحتفاظ بصدارة الدورى الاسبانى حين يستضيف رايو فاييكانو في تمام العاشرة مساءا في المباراة التي ستجمعها على ملعب سنتياجو برنابيو لحساب الجولة الثانية عشرة من عمر المسابقة.

ويدخل الملكي مواجهة الليلة منتشيا بانتصاره على الغريم برشلونة في كلاسيكو  الجولة الماضية ومتسلحا بمجهودات نجمه الأبرز وهدافه هذا الموسم الإنجليزي جود بيلنجهام الذي ساهم ب13 هدف حتى الآن بالدوري رغم كونه ينشط بوسط الملعب.

وينتظر جمهور الميرينجي ما سيقدمه جناح الفريق الذهبي فينيسيوس جونيور الذي سيدخل المواجهة بمعنويات مرتفعة بعد إعلان تجديد تعاقده رسميا مع عملاق مدريد حتى 2027 بشرط جزائي يصل لمليار يورو.

يتربع ريال مدريد على قمة جدول ترتيب الليجا حتى الآن ب28 نقطة ويتفوق بفارق الأهداف عن مفاجأة الموسم جيرونا فيم يسبق غريمه برشلونة بأربع نقاط كاملة قبل انطلاق الجولة.

أما رايو فاييكانو فيتمتع ببداية جيدة لموسمه حتى الآن حيث يحتل المركز السابع ب17 نقطة جمعها من أربعة انتصارات وخمسة تعادلات والخسارة  في مبارتين فقط.

وفي بقية لقاءات اليوم يستضيف فيا ريال أتليتيك بلباو في قمة مصغرة كما يحل غرناطة ضيفا على فالنسيا فيم يلعب الميريا مع ألافيس على ملعب الأخير.

وفي أقصى شمال القارة العجوز حيث جنة كرة القدم يترقب عشاق يوفنتوس المواجهة القوية التي تجمع السيدة العجوز بفيورونتينا في مدينة فلورنسة بملعب أرتوميو فرانكي المعقل التاريخي للفريق العريق في العاشرة إلا ربع مساءا.

يدخل اليوفي مواجهة الليلة وفي رصيده 23 نقطة محتلا وصافة جدول الترتيب متخلفا بنقطتين عن المتصدر إنتر ميلان قبل انطلاق الجولة العاشرة من الكالتشيو فيم يمتلك الفيولا 17 نقطة يستقر بها في المركز السادس خلف نابولي بنقطة وحيدة.

أما في العاصمة فيلتقي روما تحت قيادة مدربه المثير للجدل دائما جوزيه مورينيو مع ضيفه ليتشي في ملعب الأولمبييكو بالسابعة مساءا.

ولا يحظى الفريق العاصمي ببداية جيدة لموسمه مع الاستثنائي حتى الآن حيث يحتل المركز التاسع ب14 نقطة جمعها من أربعة انتصارات فقط وتعادلين فيم خسر في أربع مباريات.

ويلعب جنوة مع كفياري في الرابعة مساءًا فيم يحل مونزا ضيفا على هيلاس فيرونا في الواحدة والنصف ظهرا.

في فرنسا، ينتظر نجمنا المتألق مصطفى محمد مواجهة جديدة عصر اليوم مع فريقه نانت حين يستضيف فريق ريمس ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من الدوري الفرنسي.

وظهر مصطفى في ثمانية لقاءات رفقة نانت حتى الآن سجل خلالها خمسة أهداف من بينها هدفين في شباك موناكو وينتظر المشاركة كأساسي بمباراة اليوم.

ويحتل نانت المركز الثامن على سلم ترتيب الدوري الفرنسي قبل مباراة اليوم حيث يمتلك 14 نقطة جمعها من الفوز بأربعة لقاءات والخسارة في مثلها بالإضافة للتعادل في مواجهتين.
 

ريال مدريد الدوري الاسباني رايو فاييكانو فينيسيوس جونيور مصطفى محمد نانت

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