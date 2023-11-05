الخريطة الكاملة لأفلام القناة الوثائقية خلال شهر نوفمبر

تعرض القناة الوثائقية خلال شهر نوفمبر، مجموعة متميزة من الأفلام الوثائقية الجديدة، وذلك عقب النجاح الذي حققته القناة في الاحتفال باليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر المجيد خلال 45 يومًا كاملة قدمت خلاله العديد من الأفلام الوثائقية والشهادات الحية عن معركة أكتوبر المجيدة.

وتواصل القناة الوثائقية نجاحاتها بعرض أكثر من فيلم وثائقي متنوع خلال شهر نوفمبر الجاري.

وخلال هذا التقرير نرصد لكم أبرز الأفلام على شاشة الوثائقية خلال شهر نوفمبر.

الخريطة الكاملة لأفلام الوثائقية خلال شهر نوفمبر

أبطال خارقون

تعرض قناة "الوثائقية" خلال شهر نوفمبر السلسلة الوثائقية "أبطال خارقون"، التي توثق تجارب عدد من الأبطال الذين يتمتعون بقوى خارقة لقوانين الطبيعة، تمكنهم من القيام بأفعال لا يستطيع غيرهم القيام بها.

وتحاول السلسلة الوثائقية توضيح حقيقة وجود قوى خارقة في هذا الكون، وكشف اللغز المحيط بعدد من الأشخاص في العالم، وذلك من خلال الاقتراب منهم، والسعي إلى تقديم تفسيرات علمية للأسرار التي يخفونها.

مقتل إسكوبار

كما تعرض قناة "الوثائقية" الفيلم الوثائقي "مقتل إسكوبار"، خلال شهر نوفمبر والذي يوثق في أجواء من الإثارة والتشويق مهمة اغتيال "بابلو إسكوبار"، أحد أشهر زعماء عصابات المخدرات في العالم، وهي المهمة التي بدأ التحضير لها منذ العام 1989، وتم تنفيذها بعد أربع سنوات في العام 1993.

ويعرض الفيلم، الذي يتكون من جزأين، مشاهد حقيقية تظهر لأول مرة قبل تنفيذ المهمة، وفي أثنائها وبعدها، كما يقدم مقابلات خاصة مع أطراف متنوعة ذات صلة بالقضية التي حازت اهتمام وسائل الإعلام العالمية في ذلك الوقت.

بنبان

ويعرض أيضًا الفيلم الوثائقي "بنبان"، عبر شاشة الوثائقية في نوفمبر ويوثق الفيلم مراحل إنشاء مجمع بنبان للطاقة الشمسية في محافظة أسوان، وهو المشروع الذي يدخل في قائمة مشروعات الطاقة الشمسية الأكبر على مستوى العالم، ويعزز من اعتماد مصر على الطاقة النظيفة والمتجددة، ويقلل من استهلاك مصادر الوقود التقليدي.

يتناول الفيلم أيضًا الجوانب الاقتصادية والاجتماعية لمشروع بنبان، ومنها: توفير الآلاف من فرص العمل لأبناء أسوان، وتوجيه بعض العوائد والأرباح للمشروعات التنموية في مجالات التشغيل والتعليم والصحة، وكذلك إكساب العامل المصري مهارات وخبرات جديدة تمكنه من المنافسة عالميًّا في هذا القطاع.

هيكل.. سيرة الأستاذ

تعرض قناة "الوثائقية"، خلال شهر نوفمبر الجزء الثالث من الفيلم الوثائقي "هيكل.. سيرة الأستاذ"، الذي يتناول تفاصيل السنوات الأخيرة من حياة الأستاذ محمد حسنين هيكل، وصولًا إلى رحيله عام 2016.

ويتضمن الجزء الثالث مشاهد وشهادات لم تظهر من قبل عن حريق منزل الأستاذ هيكل في برقاش، وتفاصيل محاولة اغتياله عقب أحداث ثورة 30 يونيو 2013، والوصية التي كتبها، واللحظات الأخيرة في حياته.

نيرون

وأعلنت قناة "الوثائقية" أيضًا عن عرضها الفيلم الوثائقي "نيرون"، ويرصد الفيلم روايات متنوعة وقراءات مختلفة حول الإمبراطور المثير للجدل تاريخيًا في محاولة للوصول إلى الحقيقة. يوثق الفيلم رحلة الإمبراطور الروماني الشهير "نيرون"، ويحاول الإجابة عن أسئلة مهمة من زوايا مختلفة، منها: هل حرق العاصمة روما بالفعل؟.. وهل كان إمبراطور روما الشهير تجسيدًا للشر المروّع، ومصابًا بجنون العظمة، أم أنه نجح في تحقيق إصلاحات اقتصادية واجتماعية خلال عهده؟.