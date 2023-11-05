صحيفتان سعوديتان: المملكة تدعم قضية فلسطين سياسيًا وإنسانيًا

أكدت صحيفتا (الرياض) و(البلاد) السعوديتان أن المملكة تدعم قضية فلسطين سياسيًا ودبلوماسيًا وإنسانيًا، وترى أنها قضية العرب الأولى، التي ينبغي الوقوف بجانبها دائمًا وأبدًا، حتى يتحقق للشعب الفلسطيني مسعاه، في تأسيس دولته المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية.

وذكرت صحيفة (الرياض) - في افتتاحيتها اليوم الأحد تحت عنوان "دعـم مستمر" - أنه منذ اندلاع الحرب الأخيرة في قطاع غزة، والسعودية لم تتأخر عن الوقوف بجانب سكان القطاع، وتبذل الجهود السياسية، وتستثمر علاقاتها بالدول الكبرى والمنظمات الدولية، للعمل على وقف هذه الحرب فورًا، وعلى هامش هذه الجهود، بادرت المملكة بالتخفيف عن كاهل سكان غزة، فأطلقت الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الفلسطينيين، التي كان الشعب السعودي يترقبها حتى يسارع بالوقوف بجانب سكان القطاع في حربهم غير المتكافئة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي.

إطلاق الحملة الشعبية

وأشارت إلى أنه في وقت مبكر جدًا من إطلاق الحملة الشعبية، لاحت في الأفق علامات نجاحها، وذلك عندما بدأها خادم الحرمين الشريفين بتبرع قدره 30 مليون ريال، وتبرع آخر من ولي العهد بـ20 مليون ريال، وهو ما يعكس ما توليه قيادة السعودية من اهتمام بالغ بالوضع الإنساني، والرغبة الصادقة في رفع المُعاناة عن المدنيين، وبذل كل ما من شأنه تخفيف التداعيات المأساوية التي يُعانيها سكّان القطاع.

من جهتها، أوضحت صحيفة (البلاد) تحت عنوان "الحملة الشعبية "، أن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة تتواصل إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده رئيس مجلس الوزراء السعودي، حيث تم التبرع للحملة بـ50 مليون ريال، يجسد ذلك، المواقف والصفات النبيلة التي تتحلى بها قيادة هذا الوطن وشعبه، في تقديم العون الإنساني والإغاثي المستمر للشعب الفلسطيني في محنته القاسية بفعل جرائم الاحتلال في أنحاء قطاع غزة.