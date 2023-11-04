الأحد 05 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

العميد محمد فكرى يكشف لـ"الشاهد" سبب استخدام "الحفر البرميلية" فى حرب الاستنزاف

العميد محمد فكري
العميد محمد فكري

قال العميد أركان حرب محمد فكري، أحد أبطال سلاح المشاة في حرب أكتوبر، إنهم أثناء مرحلة العبور الفردي لقناة السويس في عام 1969 ابتكروا الحفرة البرميلية.

وأضاف في حواره لبرنامج "الشاهد" على قناة "إكسترا نيوز" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز: "لكل جندي وضابط حفرة برميلية ينفذها بنفسه وينزل داخلها بحيث تكون على مقاسه تمامًا".

وتابع: "لو في قنبلة نزلت من الطيران والصاروخ تنتشر الشظايا فوق سطح الأرض، وهو الجندي تحت الأرض إلا لو سقطت عليه مباشرة وهذا لم يحدث الحمدلله".

يقدم "الباز" في الموسم الثالث ببرنامج الشاهد شهادات جديدة على نصر أكتوبر العظيم، موثقًا في الموسم الجديد ماذا فعل رجال القوات المسلحة في حرب أكتوبر 1973، وكيف نجح الجيش المصري في استرداد الأرض؟.

ويعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.

العميد محمد فكري محمد فكري الشاهد برنامج الشاهد حرب اكتوبر اكسترا نيوز محمد الباز

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