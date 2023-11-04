السبت 04 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

العميد محمد فكرى يكشف لـ"الشاهد" تفاصيل أول عملية نفذها وهو طالب بالكلية الحربية

العميد أركان حرب
العميد أركان حرب محمد فكري

قال العميد أركان حرب محمد فكري وأحد أبطال سلاح المشاة في حرب أكتوبر، إنه يتذكر جيدًا ما حدث منذ 50 عامًا في الحرب، مؤكدًا أن الحدث كان كبيرًا.

وأضاف في حواره لبرنامج "الشاهد" على قناة "إكسترا نيوز" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز: "دخلت الكلية الحربية عام 1966 وحضرت النكسة وأنا طالب وتخرجت عام 1968".

وتابع: "عندما حدثت النكسة أخذنا مهمة عمليات وكانت أول تجربة وأنا طالب واللواء محمود زكي عبداللطيف مدير الكلية جمعنا في أرض الطابور وبدأ يقول إن الكلية مكلفة بواجب عمليات".

واستكمل: "كنا مدربين على التعامل بالسلاح والذخيرة والتجهيز الهندسي، وتوجهنا إلى شرق القاهرة وحفرنا خطًا دفاعيًا كاملًا وإحنا طلاب عام 1967، لأن أبعاد المعركة لم تكن ظهرت هل العدو سيعبر القناة في اتجاه القاهرة أم لا، وهذا كان خطًا دفاعيًا عن شرق القاهرة".

يقدم "الباز" في الموسم الثالث ببرنامج "الشاهد" شهادات جديدة على نصر أكتوبر العظيم، موثقًا في الموسم الجديد ماذا فعل رجال القوات المسلحة في حرب أكتوبر 1973، وكيف نجح الجيش المصري في استرداد الأرض؟.

ويعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.

العميد محمد فكري محمد فكري الشاهد برنامج الشاهد محمد الباز اكسترا نيوز

الأكثر قراءة

"ارحل يا خائن".. صدامات بين متظاهرين وشرطة إسرائيل أمام مقر إقامة نتنياهو (فيديو)

السكر بـ12.60 جنيه.. أسعار السلع التموينية لشهر نوفمبر 2023

حماس: فقدنا 60 من أسرى الاحتلال فى القصف على غزة

لماذا لا يرد وزير البترول على النائب ‎عبدالمنعم إمام؟

هذا ما يحدث إذا تناولت شريحة أفوكادو يوميًا

حماس: دمرنا 24 آلية عسكرية إسرائيلية ما بين دبابة وجرافة وناقلة جند خلال 48 ساعة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

رسالة للغرب!

ماجد حبته

الوزراء العرب.. وبلينكن

د.أحمد الخميسى

من داغستان.. تحية لغزة

لواء. محسن الفحام

فى مواجهة الخديعة الإسرائيلية

علي سعدة

هوامش على دفتر المعركة

د. منى حلمى

الحب ليس سلعة

محمد الراعي

مجلس الزمالك فى اختبار.. وأصعب قرار

حسين دعسة

اجتماعات عربية - أمريكية فى عمان حول الحرب على غزة

صور

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يجدد الغارات على بلدات فى جنوب لبنان

12 شهيدًا و54 جريحًا فى قصف إسرائيلى استهدف مدرسة تؤوى نازحين فى مخيم جباليا

الاحتلال الإسرائيلى يقصف منطقة جل العلام أمام بلدة الضهيرة اللبنانية